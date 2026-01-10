Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte (ex Matia Bazar) live a Marano domenica 11

- pubblicità -

Domenica 11 gennaio alle 18.30 al Teatro Alfieri di Marano (Napoli) CARLO MARRALE, fondatore storico e coautore dei più grandi successi dei Matia Bazar, e SILVIA MEZZANOTTE, per tanti anni iconica voce del gruppo, si esibiscono con una tappa del tour “STASERA CHE SERA 50TH”.

Il tour vede i due artisti in uno spettacolo fatto di ricordi e melodie indimenticabili, come “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “Solo tu”, “Mister Mandarino”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Che male fa” e “Messaggio d’amore”.

“Stasera che sera”, è uscita a marzo del 1975 ed è diventata la colonna sonora di intere generazioni. La nuova versione del brano (Raydada / Emi Music Italia) unisce l’eleganza della chitarra di Marrale alla magia delle voci dei due artisti. L’arrangiamento in chiave acustica, a cura di Riccardo Cherubini, dona al brano una nuova profondità emotiva, esaltando l’essenza melodica originale.

Queste le date di “Stasera che sera 50th” prodotte da Baldrini Group:

21 novembre 2025 – Montecatini (Pistoia) – Teatro Verdi

17 dicembre 2025 – Taranto – Portaerei Cavour / Marina Militare Italiana – SOLDOUT

27 dicembre 2025 – Sulmona (Aquila) – Teatro Maria Caniglia

11 gennaio 2026 – Marano (Napoli) – Teatro Alfieri

16 gennaio 2026 – Foggia – Teatro del Fuoco

CARLO MARRALE e SILVIA MEZZANOTTE sono stati grandi protagonisti della storia dei Matia Bazar in due epoche diverse. Carlo Marrale, chitarrista cofondatore della band, è il principale autore del gruppo. A lui si devono successi internazionali come “Vacanze Romane” e “Ti sento”. Silvia Mezzanotte, straordinaria voce del gruppo negli anni Duemila, dopo aver raccolto l’eredità di Antonella Ruggiero ha vinto con la band per la seconda volta il Festival di Sanremo. Era destino che quelle due storie dovessero ricongiungersi e così dal 2019, dopo un incontro fortuito in un hotel di Firenze e dopo aver capito la grande affinità delle loro anime artistiche, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale hanno unito le forze e portano in giro dal vivo la storia dei Matia Bazar. I due artisti stanno attualmente lavorando a un nuovo progetto di brani inediti.

