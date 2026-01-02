Carosonamente, Peppe Servillo e i Solis String Quartet lunedì 5 a Sant’Agnello

- pubblicità -

Un grande appuntamento di musica ai Colli di Fontanelle lunedì 5 gennaio 2026, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. Alle 19:30 presso la Chiesa della Natività di Maria Vergine, protagonisti Peppe Servillo e i Solis String Quartet in “Carosonamente”.

Dopo “Presentimento” e “Spassiunatamente”, con i quali hanno affrontato capolavori della canzone classica napoletana, Peppe Servillo e i Solis String Quartet portano in scena un nuovo concerto, questa volta interamente dedicato a Renato Carosone.

Carosonamente è un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo. Dai classicissimi “’Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “ Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘ e nove”.

Come afferma lo stesso Peppe Servillo: «Si ride con le canzoni, ma non solo, Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso. Egli ci porta lontano, sbagliando volutamente strada, per un imprevisto musicale e di parola, noi lo seguiamo sperando di non fare danni, magari ci travestiamo e fra di noi non ci riconosciamo».

A Sant’Agnello ad incantare il pubblico saranno quindi Peppe Servillo (voce), Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (cello, chitarra e arrangiamenti).

Ingresso libero e gratuito