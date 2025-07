CCCP – Fedeli alla linea, Ultima Chiamata martedì 8 ex Base Nato

- pubblicità -

Domani, martedì 8 luglio, all’Ex Base Nato di Napoli (Via della Liberazione – inizio ore 21.30), CCCP – ULTIMA CHIAMATA, il tour finale dei CCCP – FEDELI ALLA LINEA.

Quest’estate i CCCP – FEDELI ALLA LINEA (Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur) saliranno sul palco delle principali città italiane per un’ultima chiamata.

Erano gli anni ‘80 in tutto il loro splendore

fuoriusciti da televisori grossolani

incastonati in mobili polifunzionali

appena prima dei mercati globali

– produci consuma crepa –

erano gli anni 80, in Occidente

dove tramonta il giorno

dove le cose vanno a compimento.

RIEPILOGO

la Benemerita Soubrette e l’artista del popolo

la chitarra grattugiata e l’urlato declamante

bestie da palcoscenico in vita vivente

Ciò che fu, ciò che è stato

Che è, ciò che scampato.

In FEDELTÀ la LINEA c’è.

All’erta sto.

Queste le date di CCCP – ULTIMA CHIAMATA, il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti:

8 luglio – NAPOLI – Ex Base Nato

12 luglio – BARI – Fiera del Levante, nell’ambito del Locus Festival

18 luglio – PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) – Villa Contarini

24 luglio – RIMINI – Piazzale Federico Fellini

30 luglio – TAORMINA – Teatro Antico di Taormina

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

È disponibile la registrazione audio e video di “Gran Gala Punkettone” (USM\ Universal Music Italia) nei formati: CD + DVD, LP + DVD, BOX CD + LP + DVD con booklet di 16 pagine con foto della serata e in edizione speciale limitata e numerata con LP in vinile crystal in esclusiva sullo store online di Universal Music (https://cccp.lnk.to/grangala).

Lo spettacolo di immagini, parole e musica di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur che ha visto la partecipazione sul palco anche di Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi, con la regia di Fabio Cherstich, è stato proiettato in anteprima nazionale lo scorso 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia, dove la band, in esclusiva per il Teatro Valli, ha portato in scena il primo atto della Cerimonia Pubblica di commiato e ringraziamento di CCCP, con la regia di Fabio Cherstich.

IG Official Fanpage:

www.instagram.com/cccp_fedeliallalinea_fanpage/?hl=it

Agenzia:

www.musichemetropolitane.it

https://www.instagram.com/musichemetropolitane/?hl=it