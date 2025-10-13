Celesti Armonie, domenica 19 a San Giovanni a Carbonara

All’interno della rassegna Celesti Armonie, l’Associazione Discantus propone un nuovo appuntamento nella splendida cornice della Chiesa di San Giovanni a Carbonara.
Domenica 19 ottobre alle ore 12, l’Orchestra Discantus, diretta da Luigi Grima, invita il pubblico all’ascolto di un programma che intreccia profondità espressiva e raffinatezza strumentale, nel segno di due illustri maestri della scuola napoletana: Alessandro Scarlatti e Francesco Durante.
Protagonista la voce dal colore profondo e avvolgente di Candida Guida, interprete di due pagine di straordinaria intensità spirituale di Alessandro Scarlatti:
✨ Salve Regina, antifona mariana per voce, archi e basso continuo
✨ Infirmata, vulnerata, mottetto per voce, due violini e basso continuo
A completare il programma, due raffinati concerti strumentali di Francesco Durante —che restituiranno tutta la grazia, l’eleganza e la vivacità del barocco napoletano.
Chiesa di San Giovanni a Carbonara – Napoli
Domenica 19 ottobre, ore 12
Orchestra Discantus
Candida Guida, contralto
Luigi Grima, direttore
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Un’occasione per riscoprire la profonda spiritualità e la raffinatezza stilistica del barocco napoletano, in uno dei luoghi più suggestivi della città.
CELESTI ARMONIE a San Giovanni a Carbonara, organizzata dall’Associazione Discantus, direzione artistica di Luigi Grima, finanziata da Regione Campania attraverso la SCABEC
INFO: associazionediscantus@gmail.com
