Celesti Armonie, domenica 30 a San Giovanni a Carbonara

Di
Redazione
-
- pubblicità -

CELESTI ARMONIE
a cura dell’Associazione Discantus
DOMENICA 30 NOVEMBRE ore 12
CHIESA MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI A CARBONARA

SCARLATTI BAROQUE SINFONIETTA
Tommaso Rossi, flauto
Valentina Varriale , soprano
Luigi Grima,direttore

Domenica 30 novembre alle ore 12 Alessandro Scarlatti nel 300°anniversario della sua morte, risuona più vivo che mai.

L’Associazione Discantus, per il concerto che conclude la II edizione di Celesti Armonie a San Giovanni a Carbonara celebra il grande compositore con un programma che unisce energia, poesia e profonda intensità barocca. Protagonisti dell’evento la Scarlatti Baroque Sinfonietta, accompagnata dalla voce luminosa di Valentina Varriale e il flauto dolce di Tommaso Rossi diretti da Luigi Grima .

Un concerto che accende la storia, tra vibrazioni pastorali, spiritualità barocca e puro incanto sonoro. Un omaggio vibrante al genio di Alessandro Scarlatti

Un’occasione per riscoprire la profonda spiritualità e la raffinatezza stilistica del barocco napoletano, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

CELESTI ARMONIE a San Giovanni a Carbonara, organizzata dall’Associazione Discantus, direzione artistica di Luigi Grima, finanziata da Regione Campania attraverso la SCABEC
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
INFO: associazionediscantus@gmail.com

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE