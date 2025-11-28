Celesti Armonie, domenica 30 a San Giovanni a Carbonara

CELESTI ARMONIE
a cura dell’Associazione Discantus
DOMENICA 30 NOVEMBRE ore 12
CHIESA MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI A CARBONARA
SCARLATTI BAROQUE SINFONIETTA
Tommaso Rossi, flauto
Valentina Varriale , soprano
Luigi Grima,direttore
Domenica 30 novembre alle ore 12 Alessandro Scarlatti nel 300°anniversario della sua morte, risuona più vivo che mai.
L’Associazione Discantus, per il concerto che conclude la II edizione di Celesti Armonie a San Giovanni a Carbonara celebra il grande compositore con un programma che unisce energia, poesia e profonda intensità barocca. Protagonisti dell’evento la Scarlatti Baroque Sinfonietta, accompagnata dalla voce luminosa di Valentina Varriale e il flauto dolce di Tommaso Rossi diretti da Luigi Grima .
Un concerto che accende la storia, tra vibrazioni pastorali, spiritualità barocca e puro incanto sonoro. Un omaggio vibrante al genio di Alessandro Scarlatti
Un’occasione per riscoprire la profonda spiritualità e la raffinatezza stilistica del barocco napoletano, in uno dei luoghi più suggestivi della città.
CELESTI ARMONIE a San Giovanni a Carbonara, organizzata dall’Associazione Discantus, direzione artistica di Luigi Grima, finanziata da Regione Campania attraverso la SCABEC
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
INFO: associazionediscantus@gmail.com
