Chetham’s Symphonic Wind Ensemble in concerto a Ischia giovedì 10

Giovedi 10 luglio al Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia sarà l’ensemble di fiati Chetham’s Symphonic Wind Ensemble ad essere protagonista del cartellone estivo promosso dalla Fondazione Walton.

Fondata nel lontano 1563, la Chetham’s School of Music di Manchester, coinvolge fino a 300 studenti tra gli 8 e i 18 anni, che entrano nella scuola in seguito a selezioni basate solo sull’abilità e potenziale musicale, non sulla provenienza o capacità economica. Il William Walton Trust è infatti orgoglioso di fare parte della famiglia di sostenitori che rendono viva questa stimolante realtà musicale, punto di riferimento per molti giovani virtuosi.

Già in passato formazioni studentesche della Chetham’s School si sono esibite al Teatro Greco, quest’anno, alla stagione 2025, arriverà una formazione diversa, un insieme di fiati, che vuole anche essere un omaggio a William Walton. Il grande compositore inglese, genius loci della Mortella, ha infatti più volte usato nelle sue composizioni il celebre sound degli ottoni e dei legni del nord d’Inghilterra.

L’ensemble offrirà al pubblico del Teatro Greco la rara opportunità di ascoltare la Serenata op. 7 di Dvorak, per fiati, violoncello e contrabbasso scritta nel 1878, ed eseguita per la prima volta a Praga sotto la direzione del compositore.

Nel programma musicale che la formazione proporrà al pubblico della Mortella anche una trasposizione per fiati di un brano corale di William Walton, “Set me as a sealupon thine heart”.

Il concerto si terrà alle ore 21.00.

Info e prenotazioni: lamortella.org