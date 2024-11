Classic Guitar Fest a Napoli e Pozzuoli

- pubblicità -

Le associazioni Jazz and Conversation e Punto J presentano la rassegna musicale “Classic Guitar Fest”, che si snoda attraverso tre concerti di chitarra in due location, Napoli e Pozzuoli.

Protagonisti degli eventi saranno tre esponenti della chitarra classica, Daniele Fabio, Andrea Aymone e Eleonora Perretta che accompagneranno gli spettatori in un viaggio sensoriale presentando un repertorio di brani editi ed inediti.

Il primo appuntamento è con Daniele Fabio venerdì 22 novembre ore 20.30 presso il Punto J in via Santa Maria della neve 65, Napoli. Info 3397925435 (contributo 10 euro). Daniele Fabio per la prima volta a Napoli, chitarrista, compositore, nel suo campo è uno dei più apprezzati artisti italiani delle nuove generazioni. Fin da ragazzino con i primi studi di musica, piano e chitarra dimostra questa particolare creatività nell’eleborazioni di brani. Nel corso degli anni passa attraverso gli studi della chitarra elettrica, poi acustica, studia il liuto rinascimentale in Conservatorio, in seguito il jazz alla scuola Civica di Milano per poi arrivare allo studio della chitarra classica e della composizione ancora in Conservatorio; questo percorso gli permette di avere un grande bagaglio musicale e una grande versatilità, e ad arrivare all’uscita del suo primo disco di sue composizioni ,’Mondi Interni’ nel 2018, con la collaborazione anche di notevoli artisti come Giulio Tampalini, dove esprime una commistione di tante influenze dall’antico, al classico con qualche vena di rock in alcuni momenti, pur mantenendo sempre un livello veramente alto.

Il Festival prosegue il 15 dicembre a Pozzuoli, nella Chiesa di San Raffaele ad Arcangelo (via Gugliemo Marconi 7-ingresso libero fino a esaurimento posti-info 3472685993) alle ore 18 con il concerto del maestro Andrea Aymone e che vede la partecipazione di Vittorio Ricciardi e di Gennaro La Sala.

In scaletta composizioni di J.P. Turina, F. Carulli, D. Scarlatti, L. Brower, A. Aymone, Celtic Music.

Andrea Aymone, concertista e didatta della chitarra. Il suo percorso artistico è il risultato finale di studi e di ricerche che hanno come origine le analisi armoniche della musica antica per poi accarezzare il linguaggio jazzistico. Svolge da anni sia attività di concertista che di organizzatore di manifestazioni musicali collaborando con innumerevoli artisti tra i quali i Maestri Roberto De Simone, Giulio Tampalini, Roberta Gambarini e tanti altri artisti e del mondo della musica classica che nel Jazz. Ultimamente la sua opera prima “Sonatina per Chitarra” é stata eseguita da diversi musicisti ma tra cui il M. Giulio Tampalini.

Terzo ed ultimo appuntamento della rassegna sempre nella Chiesa di San Raffaele ad Arcangelo (via Gugliemo Marconi 7 Pozzuoli- ingresso libero fino a esaurimento posti-info 3472685993) alle ore 19,30 con Eleonora Perretta.

Eleonora Perretta è nata a Napoli nel 1995 e ha iniziato a studiare chitarra all’età di sei anni. Già a 14 anni, vince il Primo Premio al Concorso Internazionale di Chitarra ‘Luigi Denza’ nel 2010 e da allora ha continuato a vincere premi in concorsi nazionali e internazionali di chitarra. Ha vinto il Primo Premio al Festival Internazionale di Chitarra ‘Eduguitar’ nel 2016. Nel 2018, si è laureata summa cum laude presso il Conservatorio di Musica ‘San Pietro a Majella’, Napoli, dove ha studiato con Vincenzo Amabile. Ha studiato anche con Aniello Desiderio presso l’Accademia ‘Stefano Strata’ di Pisa. Nel 2020, Eleonora Perretta ha vinto lo ‘Special Edition Prize’ al Concorso Internazionale di Chitarra di Coblenza e il Primo Premio al Concorso Internazionale del Festival di Mottola. Attualmente sta studiando con Aniello Desiderio per un Master presso il Conservatorio di Musica ‘Domenico Cimarosa’ di Avellino e con Paolo Pegoraro alla Segovia Guitar Academy di Pordenone, Italia. Eleonora Perretta ha diversi progetti discografici per DotGuitar records: come solista, sta registrando una raccolta di sonate per chitarra, nonché un album dedicato a JS Bach; in duo, con Lucio Matarazzo, una prima registrazione di musica di Ida Presti per due chitarre. Stanno anche lavorando alla Raccolta Perretta-Matarazzo di musica originale e trascrizioni per due chitarre per l’editore Ut Orpheus; il primo volume è delle Sonate di Scarlatti.

Il “Classic Guitar Fest” vuole celebrare la musica classica in un contesto che unisce tradizione e innovazione.