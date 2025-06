Concerto Barocco a Villa San Michele venerdì 27

- pubblicità -

Venerdì 27 giugno alle ore 20 , dopo il grande successo dell’inaugurazione della stagione concertistica di Villa San Michele, il secondo appuntamento sarà dedicato al repertorio barocco e ospitato nell’antica cappella medievale.

Protagonisti tre artisti svedesi di fama internazionale: il mezzosoprano Kristina Hammarström, il virtuoso del flauto Dan Laurin e al pianoforte Anna Paradiso Laurin. Il programma scelto celebrerà autori del calibro di Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Caroline Ridderstolpe.

Definito dalla critica americana il “Charlie Parker del flauto dolce”, Dan Laurin rappresenta un unicum nel panorama mondiale del suo strumento. Con un repertorio che spazia dal Medioevo alla musica contemporanea e una facilità tecnica e uno stile inconfondibili, è riconosciuto come uno dei più grandi virtuosi del flauto dolce al mondo.

Kristina Hammarström ha una carriera internazionale di successo ed è apparsa in tutti i maggiori teatri del mondo come il Teatro alla Scala di Milano, la Wiener Staatsoper, o l’Opéra National de Paris. Tra i ruoli che ha interpretato ricordiamo Penelope in “ll ritorno d’Ulisse” di Monteverdi, Charlotte in “Werther”, Isabella in “L’italiana in Algeri” di Rossini. Ha lavorato con i più noti direttori e si è esibita nei più importanti festival.

Anna Paradiso Laurin è riconosciuta come una delle tastieriste più in vista del momento. È l’unica clavicembalista svedese ad avere una carriera solistica internazionale con programmi che includono anche musica contemporanea. Oltre al pianoforte, la sua carriera si concentra sulle tastiere storiche: clavicembalo, fortepiano, clavicordo e organo barocco.

La rassegna concertistica si svolgerà, ogni venerdì fino all’ 8 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto (prezzo intero € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu