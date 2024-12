Concerto dell’Epifania, cast d’eccezione

La 30.ma edizione del Concerto dell’Epifania, che sarà trasmessa lunedì 6 gennaio 2025 su RAI 1, subito dopo la Lotteria Italia, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, presenta il suo programma ispirandosi al tema della Musica che è spartito per tutte le esperienze della vita, a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura. In un momento così drammatico per tanti popoli e nazioni devastate dal flagello della guerra – come scrive Papa Francesco – “guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere”.

Da sempre, l’evento musicale intende coniugare il clima di festa per l’Epifania di Gesù con l’invito che il Santo Padre ci rivolge all’inizio del nuovo anno con il suo 68.mo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. Il tema prescelto, in sintonia con l’apertura dell’Anno Giubilare, è “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”.

Anche per questa 30.ma edizione, animerà lo spettacolo musicale e televisivo un nutrito cast con ospiti italiani ed internazionali, a partire da un omaggio a Quincy Jones, da poco scomparso e promotore della celeberrima We are the World, che darà l’avvio al viaggio musicale di questo anniversario, racchiudendo in un simbolico girotondo intorno al mondo di 50 giovani il senso dell’appuntamento musicale e del format televisivo.

Il programma televisivo andrà in onda lunedì 6 gennaio 2025 su RAI 1, subito dopo la Lotteria Italia, con la regia di Barbara Napolitano e la produzione esecutiva per la RAI di Cristiano D’Agostini.

Madrina della serata sarà Arianna Ciampoli, che presenterà le esecuzioni musicali accompagnate dal vivo dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara con la direzione e gli arrangiamenti del M°. Adriano Pennino. Il racconto musicale sarà accompagnato dagli interventi di Pino Strabioli, che con talento teatrale ne sottolineerà i momenti salienti.

La direzione artistica è di Francesco Sorrentino ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale, che ne è stato l’ideatore sin dalla prima edizione con l’Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli. La produzione televisiva è della Melos International di Dante Mariti, mentre l’organizzazione è curata da Corrado Autieri per l’Associazione Musica dal Mondo di Napoli.

L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Campania attraverso Scabec SpA, del Comune di Napoli attraverso l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive.

A tal proposito, Giuseppe Reale ha sottolineato l’importanza di una manifestazione musicale e di una produzione televisiva, che giunge al traguardo delle ben trenta edizioni, per le quali ha ringraziato la RAI, le istituzioni locali e lo sforzo comune di tanti professionisti del settore, che da Napoli hanno reso possibile un risultato eccezionale. Un particolare ringraziamento lo ha rivolto al direttore artistico, Francesco Sorrentino, che con il suo ingresso in campo ha saputo offrire una svolta musicale, con cui ha dato risalto al contesto musicale napoletano in dialogo con la musica leggera italiana ed internazionale. Questo Concerto da Napoli ha esaltato lo sforzo creativo di una cultura musicale in grado di innovare e di proporsi nelle contaminazioni della World Music internazionale.

Soddisfatti per il lavoro svolto e consapevoli dell’eccezionale risultato d’ascolto della passata edizione – con un ottimo 17,4% di share pari ad un seguito di 1 milione 527 mila spettatori – il programma di questa 30.ma edizione vedrà alternarsi sul palco (qui in ordine alfabetico): Bianca Atzei, Rita Ciccarelli, Fabio Concato, Flowin’ Gospel, Francesco Da Vinci, Sal Da Vinci, Maurizio de Giovanni, Latonius, Rosario Miraggio, Moreno, Walter Ricci, Ron, Lina Sastri, Pino Strabioli, Shelèa, Ste, Marco Zurzolo.

Sarà un “sempre vivo” Masaniello, interpretato dal giovane attore Enrico Liguori, ad aprire la serata, mentre il celebre brano di apertura vedrà la partecipazione del cantante statunitense Latonius e di Rita Ciccarelli & i Flowin’ Gospel. Di sicuro non mancheranno le sorprese, come l’esecuzione della canzone più amata del momento, ovvero Rossetto e Caffè, che dal lancio di giugno 2024 ad oggi ha collezionato tantissimi premi con il suo interprete d’eccezione: Sal Da Vinci farà parte della kermesse musicale, presentando anche la sua nuova proposta canora Non è vero che sto bene.

La raffinatezza di Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare, tra i principali cantautori italiani della sua generazione, ci regalerà due suoi grandi successi con Anima – con cui nel 1982 si aggiudicò la vittoria al Festivalbar, scritta a quattro mani con l’amico Lucio Dalla – e poi Joe Temerario del 1984.

Lina Sastri si presenta al pubblico con la meravigliosa Assaje, scritta dall’indimenticabile Pino Daniele nel 1983, e con la celebre Voce ‘e notte come un omaggio al suo lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale, dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia.

Altra grande presenza internazionale di spicco al Concerto dell’Epifania è quella della cantante e pianista statunitense Sheléa, che vanta importanti collaborazioni, tra cui quella con Stevie Wonder, di cui è stata corista, accompagnandolo in numerose tournée, così come con il celebre compositore David Foster. Interpreterà due grandi brani di successo con I will always love you, portata al successo internazionale nel 1992 da Whitney Houston, e I say a little prayer for you, scritta dai compositori Burt Bacharach e Hal David per la cantante Dionne Warwick nel 1967 e resa celebre anche nell’interpretazione di Aretha Franklin.

Il cantautore milanese Fabio Concatosi esibirà con La canzone di Laura, testo meraviglioso in napoletano scritto da Pino Daniele in una notte, e la nota M’innamoro davvero.

La cantautrice italiana Bianca Atzei nella sua carriera ha lavorato con alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, raccogliendo oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube tra singoli suoi e brani incisi in collaborazione; al pubblico dell’Epifania presenta il suo brano sanremese del 2017 Ora esisti solo tu e una sua originale interpretazione di Bella senz’anima.

Non mancano i linguaggi musicali delle giovani generazioni, che il rapper italiano Moreno porterà sul palco con Oggi ti parlo così, interpretato a Sanremo nel 2015, e Che confusione premiato con un disco di platino nel 2014.

Dai successi social emerge la giovane cantautrice Stephani Ojemba, nata a Lagos (Nigeria) 28 anni fa ed ai più nota con il nome artistico di Ste, con un attesissimo singolo di successo come Rede con il successo virale di Ma come si fa.

Un bellissimo brano di Maurizio de Giovanni, accompagnato al sax da Marco Zurzolo, sarà l’omaggio e l’augurio rivolto alla Città di Napoli in occasione dell’anniversario della sua fondazione, fissato simbolicamente il 21 dicembre del 475 a.C.

Si affaccia per la prima volta al Concerto dell’Epifania un cantante partenopeo come Rosario Miraggio con la sua interpretazione di Mandulinata a Napule (1921), con parole di Ernesto Murolo e musica di Ernesto Tagliaferri, e con la sua dedica paterna con Me ‘mparate a cammenà.

Francesco da Vinci, figlio e nipote d’arte, porterà un inedito arrangiamento del suo successo virale di MammaMia, ispirata alla traccia omonima del rapper belga Dyce, e la sua Partenope dal suo primo disco di inediti.

La musicalità di Walter Ricci – cantante, pianista, compositore e arrangiatore napoletano – regalerà una fusione perfetta tra tradizione jazz e sonorità mediterranee con Uée Tarantella Jazz.

Infine, sarà l’inedito duetto musicale di Sheléa con Latonius, insieme ai Flowin’Gospel, a chiudere la kermesse musicale con l’esecuzione della famosa Amazing Grace.

E’ possibile prenotare gratuitamente, fino ad esaurimento posti, attraverso la piattaforma Eventbrite.

La scalettatura delle previste esibizioni è attualmente in progress e sarà decisa nel corso dei prossimi giorni di prove.

All’alba di questo nuovo anno donatoci dal Padre celeste, tempo Giubilare dedicato alla speranza, rivolgo il mio più sincero augurio di pace ad ogni donna e uomo, in particolare a chi si sente prostrato dalla propria condizione esistenziale, condannato dai propri errori, schiacciato dal giudizio altrui e non riesce a scorgere più alcuna prospettiva per la propria vita. A tutti voi speranza e pace, perché questo è un Anno di Grazia, che proviene dal Cuore del Redentore!

Papa Francesco