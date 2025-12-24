Concerto dell’Epifania, la XXI edizione

- pubblicità -

Il tradizionale Concerto dell’Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, presenta la sua 31.ma edizione e lo fa – come sempre – trovando ispirazione nel Messaggio del Santo Padre per l’annuale Giornata Mondiale della Pace con un invito a rifiutare la logica della violenza e della guerra Verso una pace disarmata e disarmante.

L’impegno a sostenere lo sforzo e la comune attesa è riassunta nell’immagine scelta per questa edizione targata 2026: Il grano della Pace, ci ricorda infatti, come una delle istantanee più potenti dell’efferatezza e della disumanità di ogni guerra è proprio nelle fila interminabili di persone inermi, che, al confine tra il continuare a vivere e l’iniziare a morire, gridano la loro fame di cibo e di aria, di acqua e di mare, di pace e di terra.

Il vietrese Mirkò e l’artista lombardo Simon Saronni hanno voluto dare forma e colore, ognuno con il proprio talento, a questa scelta di campo con due opere, che raccontano con un’istantanea d’arte l’attesa di pace che interpella il nostro tempo e che saranno inserite nella scenografia della narrazione televisiva.

Anche per la 31.ma edizione sarà un nutrito cast con ospiti italiani ed internazionali, partendo da un omaggio ai 2500 anni dalla fondazione della Città di Partenope con una coreografia curata da NCDC – Neapolitan Contemporary Dance Company, prodotta da Anna Sorrentino Studio Danza – Centro di Produzione Danza.

Tra gli artisti che hanno dato la loro adesione, gli organizzatori già annunciano la partecipazione di Chiara Civello, di Raphael Gualazzi, di Fausto Leali, di Anastasio e di Andrea Sannino, mentre il cast completo sarà reso noto nei prossimi giorni.

Il programma televisivo, prodotto dall’Associazione Culturale Musica dal Mondo, andrà in onda martedì 6 gennaio 2026, su RAI 1, subito dopo la Lotteria Italia, con la regia di Claudia De Toma e sarà registrato domenica 4 gennaio alle ore 20:00.

A condurlo sarà Arianna Ciampoli con Pino Strabioli, mentre l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara eseguirà dal vivo tutti i brani musicali con la direzione del M. Adriano Pennino.

La direzione artistica dell’evento musicale è di Francesco Sorrentino ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale, che ne è stato il promotore sin dalla prima edizione con l’Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli.

La produzione esecutiva è dell’Associazione Live&Live di Napoli con Corrado Autieri ed Alfonso Sorrentino ed il coordinamento di Marco Finocchio.

L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e di Scabec spa.

L’evento musicale è, come sempre, associato alla consegna degli annuali Premi “Nativity in the World 2026”, assegnati per questa edizione:

all’Istituto d’Istruzione Superiore “Sannino – De Cillis” di Napoli, diretto dalla prof.ssa Angela Mormone, per l’originale progetto educativo di fattoria didattica;

alla Cooperativa Sociale Tam, nata a San Giorgio a Cremano (NA), che ha promosso, tra gli altri, il progetto dedicato all’inclusione sociale grazie al Baraonda Cafè di Cercola (NA);

all’Associazione Miniera e a Salvatore Iodice, che promuovono la creatività come strumento di sviluppo sociale ed economico nei Quartieri Spagnoli di Napoli.