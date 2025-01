Concerto dell’Epifania premiato anche dagli ascolti

- pubblicità -

Questa mattina, una bella notizia ha inorgoglito l’intera macchina organizzativa della 30.ma edizione del Concerto dell’Epifania: la stampa nazionale ha sottolineato il successo, in termini di ascolti TV, conseguito dallo spettacolo andato in onda su RAI 1, dal Teatro Mediterraneo di Napoli, che con il 19,8% di share conferma il trend in netta crescita rispetto alle edizioni degli anni precedenti e segna due punti e mezzo in più di share rispetto al 2024 e addirittura sei e mezzo rispetto all’edizione del 2023 (Fonte Ufficio Stampa RAI *).

Il Concerto dell’Epifania, oltre ad essere stato il programma televisivo più seguito della seconda serata del 6 gennaio, ha addirittura più che raddoppiato del programma più visto andato in onda nella stessa fascia oraria di domenica 5 gennaio 2025, che si è fermato al 9,2% di share, nonostante il giorno prefestivo.

“Crediamo – affermano l’Autore Giuseppe Reale e il Direttore Artistico Francesco Sorrentino che vi sia nel Paese reale una domanda di cultura solidale, condivisa con leggerezza ed eleganza, che questi dati di consenso pubblico contribuiscono ad evidenziare”.

Un cast d’eccezione, accompagnato dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, ha conquistato gli italiani, che, dati alla mano, hanno di gran lunga preferito trascorrere le ultime ore dell’Epifania su RAI,1 lasciandosi cullare dalla voce e dalle note degli artisti che si sono esibiti sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli.

La direzione artistica è di Francesco Sorrentino, con la regia di Barbara Napolitano ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale, che ne è stato l’ideatore sin dalla prima edizione con l’Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli. La produzione televisiva è della Melos International di Dante Mariti, mentre l’organizzazione è curata da Corrado Autieri per l’Associazione Musica dal Mondo di Napoli.

L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Campania attraverso Scabec SpA, del Comune di Napoli attraverso l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive.