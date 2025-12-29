Concerto di Capodanno al Denza domenica 4

- pubblicità -

Il Concerto di Capodanno – New Year Arts Gala rappresenta un appuntamento culturale di grande prestigio, pensato per inaugurare il nuovo anno all’insegna della musica, della danza e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Non un semplice concerto, ma un’esperienza culturale completa, capace di intrecciare linguaggi diversi e di offrire al pubblico un viaggio raffinato tra arte, storia ed emozione.

Domenica 4 gennaio 2026, presso l’Auditorium Denza – Napoli, il pubblico sarà accolto in un contesto di grande fascino per vivere un evento unico nel suo genere, ispirato all’eleganza della Belle Époque e del fin de siècle, epoca in cui musica, danza e arti figurative dialogavano armoniosamente nei salotti culturali europei.

UN PERCORSO CULTURALE IN DUE MOMENTI

Il New Year Arts Gala si articola in due momenti distinti ma profondamente connessi, pensati per accompagnare lo spettatore in un’esperienza immersiva.

Ore 18.00 – Visita ESCLUSIVA al MUSEO ETRUSCO DE FEIS

La serata si apre con una visita esclusiva al MUSEO ETRUSCO DE FEIS, ospitato all’interno dell’Istituto Denza.

Il museo rappresenta un’eccellenza culturale di assoluto rilievo, unico a Napoli e in Campania per importanza delle collezioni e valore storico dei reperti.

Il Museo Etrusco De Feis custodisce una preziosa raccolta di testimonianze dell’arte e della civiltà etrusca, tra cui urne cinerarie, ceramiche figurate, oggetti rituali e reperti di grande interesse archeologico.

La visita, riservata esclusivamente ai partecipanti all’evento, offre un’occasione rara di conoscenza e approfondimento, permettendo di scoprire un patrimonio spesso poco noto ma di straordinaria importanza storica.

Questo momento iniziale consente di entrare gradualmente nell’atmosfera della serata, creando un dialogo ideale tra la memoria del passato e le arti performative che seguiranno.

Ore 19.00 – Galà spettacolo in Auditorium

Alle ore 19.00 il pubblico sarà invitato a prendere posto nell’Auditorium Denza per il Galà spettacolo, cuore artistico del Concerto di Capodanno.

Il programma musicale propone un raffinato percorso attraverso il belcanto lirico, il melodramma, l’operetta e le romanze da salotto, generi che hanno segnato profondamente la storia musicale europea tra Ottocento e primo Novecento. Le scelte musicali evocano atmosfere eleganti, intime e festose, perfette per celebrare l’inizio del nuovo anno.

IL CAST ARTISTICO

Protagonisti della serata sono interpreti di grande esperienza e sensibilità artistica:

Olga De Maio, soprano

Lucio Lupoli, tenore

Luca Lupoli, tenore

Le voci saranno accompagnate al pianoforte dalla Maestra Natalya Apolenskaja, musicista di riconosciuta competenza, capace di valorizzare il repertorio lirico e cameristico con eleganza e profondità interpretativa.

Accanto alla musica, un ruolo centrale è affidato alla danza d’epoca fin de siècle, eseguita in costumi storici, che contribuisce a ricreare visivamente il clima della Belle Époque. Le coreografie sono curate dal gruppo Danzando nel Tempo e da Origami – Polo Didattico della Danza e del Movimento, sotto la direzione artistica dei Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo.

La danza non rappresenta un semplice intermezzo, ma diventa parte integrante della drammaturgia dello spettacolo, dialogando con la musica e amplificando il senso di immersione storica.

La conduzione della serata è affidata all’attore Carmine Tremolaterra, che accompagnerà il pubblico con eleganza e discrezione, offrendo spunti narrativi e contestualizzazioni storiche senza interrompere il fluire emozionale dello spettacolo.

UN EVENTO TRA ARTE, STORIA E TERRITORIO

Il Concerto di Capodanno – New Year Arts Gala nasce con l’obiettivo di proporre un modello di evento culturale integrato, capace di unire spettacolo dal vivo e valorizzazione del patrimonio storico, promuovendo una fruizione consapevole e partecipata della cultura.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione con l’Associazione Primavera, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Protezione Civile, e gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

INFORMAZIONI UTILI

📍 Luogo: Auditorium Denza – Napoli

📅 Data: Domenica 4 gennaio 2026

🕕 Programma:

• Ore 18.00 – Visita ESCLUSIVA al MUSEO ETRUSCO DE FEIS

• Ore 19.00 – Galà spettacolo in Auditorium

🎟 Contributo associativo: €12

(Inclusi: visita al museo, spettacolo e parcheggio interno)

🎟 Biglietti online:

📞 Info line: 339 4545044 | 393 313 7982