Mercoledì 1 gennaio 2025 ore 19.30, nella bella cornice ricca di storia e di spettacolo del Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), torna l’atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, quest’anno alla sua ventinovesima edizione.

Il 29° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, evento sempre molto atteso da cittadini e visitatori, anche quest’anno rinnova una formula di successo con il programma “Napoli, Vienna e…”, avvincente confronto tra due grandi capitali musicali: sinfonie, valzer, polke e tarantelle, da Rossini a Strauss, da una celebre canzone napoletana nella reinvenzione sinfonica di Rimskij-Korsakov a una movimentata versione della celebre Csárdás di Monti, si contenderanno la scena in un crescendo di ritmi e di colori; e tanto altro ancora con un pizzico di swing, brillanti e piacevoli sorprese per chi suona e per chi ascolta.

A dirigere la Nuova Orchestra Scarlatti il Maestro Nicola Colafelice.

Un appuntamento, che si avvale del patrocinio del Comune di Napoli, da godere dalla prima all’ultima nota.

Biglietti con posti numerati sono disponibili al botteghino del teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta Duca d’Aosta 263), al botteghino del Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo (salvo disponibilità), presso le rivendite autorizzate e on line su bigliettoveloce al link:

https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7136