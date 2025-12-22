Concerto di Natale in Duomo

E’ uno dei momenti più attesi del Natale a Napoli e della programmazione di musica nelle chiese: il 25 dicembre, alle 20, il Duomo di Napoli ospiterà il Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra sinfonica dei Cantori di Posillipo, con un vasto repertorio di musica sacra che mette insieme brani tipici della tradizione natalizia di diverse culture, cantati in lingua francese, spagnolo, tedesco e inglese, con brani della tradizione in lingua latina. Sul podio dell’Orchestra dei Cantori, il direttore Gaetano Raiola che da anni ha sostituito il fondatore Ciro Visco.

Sia Visco che Raiola sono gli autori delle trascrizioni per coro di alcuni dei più bei canti natalizi in programma, da Adeste fideles a Stille Nacht, da Cantique de Noel all’immancabile Sant’Alfonso de’ Liguori: Quanno nascette ninno. E poi, nel finale, l’Halleluja di Handel e la suggestiva Ave Maria di Cimmaruta, vero emblema dei cantori e della loro missione di diffondere a tutti la bellezza della cultura musicale napoletana.

Il Concerto di Natale al Duomo è parte integrante della rassegna Natale d’Emozioni, a cura della fondazione Il Canto di Virgilio, una delle sezioni della kermesse Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni ideata e promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e finanziata nell’ambito dell’accordo per la Coesione della Regione Campania.

“Napoli cresce come destinazione turistica internazionale valorizzando la sua identità più autentica. La musica sacra, parte profonda della nostra storia, diventa occasione di incontro tra cultura, spiritualità e bellezza, soprattutto quando risuona in luoghi simbolo come il Duomo di Napoli, sede del prodigio di San Gennaro. Con rassegne come Natale d’Emozioni rafforziamo un’offerta turistica di qualità che invita a vivere la città con consapevolezza e a tornarci”, dice l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

L’appuntamento clou del festival sarà preceduto, domani, martedì 23 novembre, alle 20, nella Basilica-Santuario di Santa Lucia a mare, dal concerto Natale a Napoli: leggende, miracoli e racconti, ideato da Francesca Ciardiello, con Irene Scarpato, Massimo Masiello, Antonio Torino, Francesca Ciardiello, Ensemble Strumentale Collegium Philarmonicum.