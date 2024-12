Concerto Gospel a Caivano venerdì 27

- pubblicità -

In queste feste natalizie non poteva mancare l’appuntamento col coro Gospel avvolgendo i fedeli cattolici in un’atmosfera calda e avvolgente creata magistralmente dalle voci del coro MEV – Martinappi Ensemble Vocale che grazie all’organizzazione formata dalla Parrocchia Maria SS. Annunziata di Caivano insieme all’Associazione “Caivano Legalitaria APS” ha scelto Caivano come tappa del loro tour denominato XMas tour 2024 – Peace on Earth & Mercy Mild.

L’evento canoro si susseguirà alla messa solenne di Venerdì 27 dicembre alle ore 18.30 presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata in via Gramsci, 73 di Caivano in provincia di Napoli.

Al termine dell’evento ci sarà un brindisi di Auguri con il pubblico e i fedeli per augurare a tutti i caivanesi accorsi in parrocchia un felice anno nuovo fatto di giustizia e cambiamento.

Si ringrazia lo sponsor unico dell’evento Mennillo Giannotti & Partners che grazie al suo impegno e alla sua dedizione ha reso possibile tale evento.