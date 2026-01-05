Concerto per Vincenza Donzelli all’Istituto di Studi Filosofici

- pubblicità -
Martedì 6 gennaio alle ore 18 all’Istituto italiano per gli studi filosofici in via Monte di Dio, Napoli, si terrà il concerto “Corde oblique in trio” di Edo Notarloberti (violino), Riccardo Prencipe (chitarra), Rita Saviano (voce).
Ingresso libero, posti fino ad esaurimento. «Il concerto è dedicato a Vincenza Donzelli, luminoso esempio di impegno civile, custode di oscurità, storia, bellezza e mistero» sottolinea Massimiliano Marotta, presidente dell’Istituto italiano per gli studi filosofici.
