Continuano gli Incontri Musicali ai Giardini la Mortella di Ischia

Mentre la stagione estiva volge al termine, proseguono con grande successo di pubblico i concerti di musica da camera promossi dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia.

Sabato 13 e domenica 14 settembre nella Recital Hall è attesa l’esibizione del giovane pianista spagnolo Pedro Lopez Salas.

Classe 1997, Pedro si è perfezionato a Londra presso il Royal College of Music, grazie a varie borse di studio, tra cui quella della Steinway&Sons, e al supporto della Keybord Trust. Il pianista ha all’attivo più di 40 premi in competizioni nazionali e internazionali e ha tenuto concerti in tutta Europa in prestigiose sale, esibendosi anche da solista con importanti orchestre spagnole ed europee.

I programmi musicali che Pedro Lopez Salas proporrà all’appassionato e colto pubblico della Fondazione Walton, saranno totalmente incentrati sulle musiche di Frederik Chopin, poichè egli è stato selezionato fra centinaia di pianisti provenienti da tutto il mondo per concorrere al prestigiosissimo Premio Chopin di Varsavia che si terrà agli inizi di ottobre in Polonia. Si tratta del più importante concorso internazionale per giovani pianisti al mondo e forse quest’anno il pubblico della Mortella avrà il piacere di ascoltare in anteprima il vincitore dell’edizione 2025!

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org