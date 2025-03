Corde Oblique in concerto a Palazzo Serra di Cassano

- pubblicità -

Sabato 15 marzo 2025, ore 20:00, presso la sede storica dell’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio 14 a Napoli, i Corde Oblique, guidati dal chitarrista e compositore Riccardo Prencipe, torneranno sul palco per un imperdibile appuntamento live.

Dopo un silenzio discografico durato cinque anni la band presenterà dal vivo il nuovo album “Cries and Whispers”, recentemente pubblicato da The Stones of Naples Records. Un lavoro che segna un nuovo capitolo nella carriera del gruppo, che celebra anche i vent’anni di attività, caratterizzato da sonorità evocative e poetiche in cui si intrecciano chitarre acustiche, violini, voci e ritmiche avvolgent i.

Per l’occasione, i Corde Oblique si esibiranno in formazione full band, con: Riccardo Prencipe (chitarre), Rita Saviano (voce), Edo Notarloberti (violino), Umberto Lepore (basso) e Alessio Sica (batteria).

Il concerto di Napoli rappresenta una tappa speciale per il gruppo, che dopo le esibizioni a Sofia e Roma, torna a suonare nella città natale di Prencipe, arricchendo la serata con l’atmosfera unica di Palazzo Serra di Cassano, luogo storico e suggestivo nel cuore della città.

L’ingresso è a contributo associativo, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione.

“Cries and Whispers” è un album che esplora temi profondi e introspettivi, con melodie che catturano l’essenza del sound dei Corde Oblique, tra folk, classica, rock e world music. Un viaggio sonoro che promette di emozionare il pubblico, sia i fan storici che i nuovi ascoltatori.

Dopo il concerto di Napoli, i Corde Oblique proseguiranno il tour in Italia, Portogallo e Germania, portando la loro musica in alcuni dei luoghi più affascinanti d’Europa.

Bio band

Il progetto artistico diretto da Riccardo Prencipe nasce a Napoli nel 2005. Diplomatosi in chitarra classica presso il Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, a partire dal 2005 Riccardo Prencipe ha pubblicato otto album come Corde Oblique, distribuiti in Europa e nel mondo da case discografiche in diversi paesi (Russia, Cina, Germania, Francia e Portogallo), tutti ottimamente recensiti dalla critica. I brani originali proposti dall’ensemble parlano della storia dell’arte italiana e di un Sud “selvatico e talentuoso”. Negli anni molti sono stati i/le cantanti che hanno partecipato come ospiti negli album dei Corde Oblique, tra cui: Duncan Patterson (Anathema), Denitza Seraphim (Irfan), Peppe Frana (Micrologus), Donatello Pisanello (Officina Zoé), Simone Salvatori (Spiritual Front), Miro Sassolini (Diaframma), Andrea Chimenti, Maddalena Crippa, Floriana Cangiano (Flo), Sergio Panarella e Luigi Rubino (Ashram), Alessandra Santovito (Hexperos), Spyros Giasafakis (Daemonia Nymphe), Corrado Videtta (Argine), Walter Maioli e Luce Maioli (Synaulia), Charles Ferris (Sineterra), Michele Maione, Carmine Ioanna, Quartetto Savinio.

La band svolge dal 2000 un’intensa attività live in Italia, Cina (“La prima band italiana del circuito underground ad effettuare una tournée così lunga in un paese che sempre più si apre al mondo occidentale” – Il Corriere del Mezzogiorno), Francia, Olanda e Germania.

Info