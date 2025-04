Core in Fabula, il primo album di Dadà

- pubblicità -

La talentuosa cantautrice partenopea DADA’ torna a partire da venerdì 25 aprile con il progetto discografico “CORE IN FABULA”. L’album è composto da 16 brani che saranno pubblicati in tre capitoli – il 25 aprile, il 9 maggio e il 23 maggio – ed è disponibile in preorder in esclusiva sul sito dadaracconta.com.

Con l’album “CORE IN FABULA” si infittisce il viaggio nell’identità artistica, fortemente molteplice e sagace, di DADA’. Nelle canzoni l’artista racconta fiabe di sua invenzione e traghetta l’ascoltatore in mondi sospesi tra il grottesco, il popolare, l’avanguardia e la poesia, l’infanzia e l’età adulta. Un lavoro artistico a 360°, dove ogni dettaglio è guidato dalla penna, dal timbro e dalla creatività straripante della cantautrice, che è anche direttrice creativa della parte visiva del progetto, per cui per ogni brano è stato realizzato un videoclip con la regia della stessa DADA’ e Byron Rosero, con abiti realizzati ad hoc dalla fashion designer Daria D’Ambrosio.

La fiaba è la culla in cui ogni piccolo grande uomo si nasconde e si vizia inconsciamente, grazie al simbolismo, ai rituali emotivi e sociali contenuti al suo interno – spiega DADA’ – La fiaba è al contempo la promessa e la scusa che l’essere umano si è dato nel tempo per conoscersi, per sopportarsi, raccontarsi e amarsi. L’uomo senza fiaba è ben più perso di un uomo senza Dio. La magia e la fiaba nascono tra i contesti popolari, nel ghetto contadino, luogo pregno di grandiosa umanità e inventiva ed è proprio grazie al popolo che si è potuta conservare la materia che è diventata letteraria poi: è un mondo reale nella sua dimensione, nella sua sincerità, è gente, è vita che vanta nell’immediato il prodigio nel semplice. E io sono una persona nata in questi contesti emotivi, per questo la mia più grande ispirazione sono le persone, il popolo con le sue miserie e i suoi prodigi. Questo album è la mia difesa personale e corale”.

DADA’ propone, con una sterzata d’effetto rispetto ai suoi precedenti lavori, un tuffo negli abissi delle sue conoscenze musicali e dei suoi gusti, in cui si mescolano il cantautorato, l’elettronica, il mediterraneo, la tradizione napoletana e il folk di tutto il mondo, dando voce ad emozioni comuni, personaggi surreali e trattando tematiche inclusive, profonde, corali e talvolta autobiografiche.

I brani sono scritti e prodotti da DADA’ con la collaborazione dei produttori e musicisti Retrohandz, Milano Mobster, Luigi Scialdone, Pasquale Di Lascio e il gruppo popolare napoletano degli Ars Nova.

“CORE IN FABULA” sarà presentato live in anteprima giovedì 22 maggio in un evento unico ed esclusivo al Teatro Bolivar di Napoli, in cui DADA’ suonerà per la prima volta i nuovi brani in un vero e proprio spettacolo teatrale in cui metterà in scena le canzoni, i racconti e i costumi del nuovo progetto. Biglietti disponibili qui.

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte DADA’, è nata a Napoli nel 1995. Dopo essersi presentata sulle scene musicali nel 2021 con la trilogia di singoli “Jesche”, “Siènte ‘e rrise” e “Avena”, nell’estate dello stesso anno pubblica il brano “Gianna Oh” insieme al producer Dashiki, un pezzo che trasuda sensualità e semplicità allo stesso tempo e di cui vengono realizzati una serie di remix internazionali nei mesi successivi.

Il 2022 si apre invece con la pubblicazione dei singoli “Cavala” e “Tiè Tiè”. A luglio pubblica il brano “Aumm Aumm” con gli Ackeejuice Rockers e poche settimane più tardi apre il Jova Beach 2022 di Castel Volturno. Partecipa all’edizione 2022 di “X Factor”, entrando a far parte del roster di Fedez e colpisce fin da subito giudici e spettatori grazie alla sua innata capacità di unire il cantautorato napoletano alla musica elettronica in un qualcosa che molti hanno definito un nuovo genere musicale, che strizza l’occhio alla world music e si alimenta di tantissime contaminazioni sonore. A giugno 2023 pubblica il suo primo EP “Mammarella”, un progetto musicale unico nel suo genere, di cui l’artista ha svelato i brani che lo compongono di settimana in settimana e a cui ha fatto seguito un tour ricchissimo di date. A coronare un anno ricco di successi e soddisfazioni, l’ottenimento del “Premio Carosone 2023” e del “Premio San Gennaro World 2023”, per cui la cantautrice ha anche firmato la sigla ufficiale con il brano “San Gennaro Groove”. Il 2024 vede invece la pubblicazione del brano “DOCE DOCE”, presentato in un evento-mostra al Museo Madre di Napoli,e dell’ambizioso progetto audiovisivo multidisciplinare “SMORFIOSA”, in collaborazione con le realtà creative di Attilio Cusani, Daria D’Ambrosio e Sara Ricciardi, nato per raccontare e dare nuovo respiro alla cultura della Smorfia Napoletana rielaborando concettualmente e visivamente i significati di alcuni numeri scelti, grazie ad un’estetica innovativa, teatrale e surrealista.

