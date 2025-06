Dadà aprirà per i Massive Attack

- pubblicità -

La magnetica e visionaria DADA’ è stata scelta dai Massive Attack, band britannica icona del trip hop nel mondo, per aprire i loro concerti in Italia.

Gli appuntamenti sono previsti per mercoledì 18 giugno al Parco della Musica di Milano, in occasione dell’Unaltrofestival, giovedì 19 giugno in Piazza Ariostea a Ferrara, per il “Ferrara Summer Festival, domenica 22 giugno all’Arena Flegrea di Napoli, al “Noisy Naples Fest”, e martedì 24 giugno alla Casa Rossa Arena di Gorizia.

Quattro imperdibili live con cui la cantautrice porterà sul palco i brani che compongono il suo ultimo concept album “CORE IN FABULA”, uscito in tre capitoli tra aprile e maggio. Un progetto ambizioso e variegato, in cui DADA’ racconta fiabe di sua invenzione e traghetta l’ascoltatore in mondi sospesi tra il grottesco, il popolare, l’avanguardia e la poesia, l’infanzia e l’età adulta. Un tuffo negli abissi delle sue conoscenze musicali e dei suoi gusti, in cui si mescolano il cantautorato, l’elettronica, il mediterraneo, la tradizione napoletana e il folk di tutto il mondo, dando voce ad emozioni comuni, personaggi surreali e trattando tematiche inclusive, profonde, corali e talvolta autobiografiche.

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte DADA’, è nata a Napoli nel 1995. Dopo essersi presentata sulle scene musicali nel 2021 con la trilogia di singoli “Jesche”, “Siènte ‘e rrise” e “Avena”, nell’estate dello stesso anno pubblica il brano “Gianna Oh” insieme al producer Dashiki, un pezzo che trasuda sensualità e semplicità allo stesso tempo e di cui vengono realizzati una serie di remix internazionali nei mesi successivi.

Il 2022 si apre invece con la pubblicazione dei singoli “Cavala” e “Tiè Tiè”. A luglio pubblica il brano “Aumm Aumm” con gli Ackeejuice Rockers e poche settimane più tardi apre il Jova Beach 2022 di Castel Volturno. Partecipa all’edizione 2022 di “X Factor”, entrando a far parte del roster di Fedez e colpisce fin da subito giudici e spettatori grazie alla sua innata capacità di unire il cantautorato napoletano alla musica elettronica in un qualcosa che molti hanno definito un nuovo genere musicale, che strizza l’occhio alla world music e si alimenta di tantissime contaminazioni sonore. A giugno 2023 pubblica il suo primo EP “Mammarella”, un progetto musicale unico nel suo genere, di cui l’artista ha svelato i brani che lo compongono di settimana in settimana e a cui ha fatto seguito un tour ricchissimo di date. A coronare un anno ricco di successi e soddisfazioni, l’ottenimento del “Premio Carosone 2023” e del “Premio San Gennaro World 2023”, per cui la cantautrice ha anche firmato la sigla ufficiale con il brano “San Gennaro Groove”. Il 2024 vede invece la pubblicazione del brano “DOCE DOCE”, presentato in un evento-mostra al Museo Madre di Napoli, e dell’ambizioso progetto audiovisivo multidisciplinare “SMORFIOSA”, in collaborazione con le realtà creative di Attilio Cusani, Daria D’Ambrosio e Sara Ricciardi, nato per raccontare e dare nuovo respiro alla cultura della Smorfia Napoletana rielaborando concettualmente e visivamente i significati di alcuni numeri scelti, grazie ad un’estetica innovativa, teatrale e surrealista.

