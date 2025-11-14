Davide Nouaimia Bonavita: ” Ogni sfida è un’opportunità per crescere, esplorando nuovi territori”

- pubblicità -

“Heartbeat” è il nuovo singolo di Davide Nouaimia – in arte Davide Bonavita – ft. Johatsu, un viaggio elettronico tra le luci al neon degli anni ’80 e la sensibilità contemporanea. Con synth pulsanti e atmosfere cinematiche, il brano racconta la libertà di perdersi nella notte, dove ogni battito diventa emozione pura.

L’incontro tra Davide Bonavita, artista e produttore italiano, e Johatsu, musicista sudcoreana e giapponese, dà vita a un dialogo tra oriente e occidente, tra presenza e mistero.

Il nuovo singolo – spiega – è una notte di luci al neon e ritmo pulsante, dove ogni battito sembra far vibrare la città. Un invito a perdersi nel momento, a lasciarsi trasportare dalla musica e dall’energia, unendo nostalgia e futuro in un flusso di emozioni senza limiti.

Dal business al management, lavorando tra gli Emirati Arabi e Los Angeles, il suo percorso ha avuto grandi riscontri e soddisfazioni: il mio percorso – racconta – è sempre stato guidato dalla curiosità e dalla voglia di connettere mondi diversi. L’esperienza negli Emirati Arabi e a Los Angeles mi ha permesso di sviluppare una visione globale, imparando a bilanciare creatività e strategia, arte e business. Ogni sfida è stata un’opportunità per crescere, esplorando nuovi territori sia professionali sia personali.

La nascita della collaborazione con la musicista Johatsu: La collaborazione con Johatsu è nata sette anni fa, quando ci siamo conosciuti in uno studio di vocal coach. Lei insegna a cantare e fin da subito mi ha colpito la sua voce unica. Johatsu ha una storia personale molto intensa: il padre è sudcoreano e la madre giapponese, e per motivi legati a questa storia familiare ha scelto di restare anonima. È stato questo percorso di vita a spingerci a creare insieme un progetto che rispetta la sua identità e al tempo stesso mette in luce la sua straordinaria arte vocale.

Progetti e obiettivi: Stiamo lavorando a nuovi brani in uscita mensile: Crystal Vibes, Starlight Syndrome, Cosmic Fever e Velvet Illusion, proseguendo un percorso musicale originale e sperimentale.