Dialoghi d’autunno, Trio David in concerto

Secondo appuntamento ai Giardini la Mortella di Ischia per la rassegna musicale “Dialoghi d’autunno” promossa dalla Fondazione Walton in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana.

Sabato 27 e domenica 28 settembre ad esibirsi sarà il Trio David, trio d’archi formato da Gloria Santarelli, violino, Chiara Mazzocchi, viola e Tommaso Castellano violoncello.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna promuove giovani interpreti provenienti dai corsi di specializzazione delle principali accademie e scuole di musica, che saranno impegnati in un triplice appuntamento, uno alla Filarmonica, il giovedì, e due, il sabato e domenica successivi a Ischia, nella Recital Hall dei Giardini La Mortella, in cui sarà replicato il programma del concerto di Roma.

Costituitosi nel 2020, il Trio David nasce dalla dedizione di tre giovani musicisti per la ricerca cameristica e dalla volontà di scoprire e approfondire un repertorio originale come quello del trio d’archi. La formazione si è esibita nelle più importanti stagioni concertistiche italiane e all’estero, ricevendo numerosi riconoscimenti. I giovani musicisti attualmente si stanno perfezionando presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola e la Scuola di Musica di Fiesole.

Il programma che la formazione d’archi presenterà al pubblico della Mortella, prevede l’elegante Trio op. 9 n.2 di Beethoven: opera giovanile del grande compositore tedesco, pubblicata nel 1798, presenta un carattere poetico, espressivo ed una fine eleganza.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org