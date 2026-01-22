Diamo voce all’organo, venerdì 23 a San Gennaro al Vomero

- pubblicità -

Venerdì 23 gennaio alle ore 19.30, la Chiesa di San Gennaro al Vomero ospiterà il concerto “Diamo voce all’organo”, un appuntamento di musica sacra e corale promosso dal Coro Vocalia, con finalità benefica.

L’evento è dedicato alla raccolta fondi per il restauro dell’organo della chiesa, strumento di grande valore storico e liturgico, oggi bisognoso di interventi per tornare a piena voce.

Il concerto propone un percorso musicale di forte intensità spirituale, che attraversa la grande tradizione della polifonia sacra fino alle espressioni corali contemporanee. Un dialogo tra epoche e linguaggi diversi, pensato per valorizzare lo spazio sonoro della chiesa e offrire al pubblico un’esperienza di ascolto profonda e partecipata.

Il Coro Vocalia, diretto da Luigi Grima, interpreta questo appuntamento come un gesto di responsabilità culturale e comunitaria. La musica diventa strumento di cura e di condivisione, capace di unire bellezza artistica e impegno concreto. Il restauro dell’organo rappresenta infatti un atto di tutela del patrimonio e un investimento sul futuro della vita musicale e liturgica della comunità.

L’ingresso è libero. Sarà possibile sostenere il progetto di restauro attraverso una donazione volontaria.

Dati evento

Chiesa di San Gennaro al Vomero – Napoli

Venerdì 23 gennaio

Ore 19.30