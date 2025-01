Disney Music Orchestra al Palapartenope venerdì 4

- pubblicità -

La Gerardo Di Lella Grand Òrchestra, dopo esser stata l’8 dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma e il 27 dicembre al Teatro Repower di Milano, approda il 4 gennaio 2025 a Napoli, al Palapartenope di Fuorigrotta, con il concerto “The Best of Disney Music” interamente dedicato alle indimenticabili musiche del colosso dell’animazione americana.

Le straordinarie melodie dei classici come Biancaneve e i Sette Nani, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, La Carica dei 101, Gli Aristogatti, ecc di compositori ce hanno fatto la storia come Frank Churchill, Alan Irwin Menken, George Bruns … fino ai capolavori più recenti quali Frozen, Rapunzel e Il Re Leone, saranno le protagoniste di un evento eccezionale che consentirà importanti momenti di condivisione tra diverse generazioni di pubblico.

Per l’occasione la Gerardo Di Lella Grand Orchestra sarà composta da 90 professori d’orchestra, inclusi coro con 16 voci soliste: una grande orchestra di stampo americano all’interno della quale è presente una vera e propria big band che, con la giusta scrittura, riesce a conferire una spinta incredibile e un suono molto particolare alle composizioni.

Il Maestro Di Lella ha arrangiato personalmente tutte le partiture dei brani, rispettando fedelmente le versioni presenti nelle pellicole originali, regalando allo spettatore l’emozione di rivedere i film attraverso la musica.

“Oggettivamente – dice il maestro Gerardo Di Lella – questo è il lavoro più grande in cui possa cimentarsi un arrangiatore, la musica dei film di animazione in genere e quella di Disney in particolare contiene infatti tutti i linguaggi musicali possibili, dal jazz al pop, dalla musica sinfonica a quella etnica .. è stata una vera e propria sfida con me stesso, una grandissima occasione anche per imparare e tanto altro. A questo punto sono felice che il pubblico possa godere anche attraverso questo mio lavoro, di tutte quelle bellissime melodie che hanno lasciato il segno negli ultimi 100 anni, in molte generazioni in tutto il mondo”.