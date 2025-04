Dizzy, il nuovo album di Ghigo Renzulli

- pubblicità -

Domani, giovedì 10 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar di Napoli (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva Ghigo Renzulli con la band a presentare live il secondo album strumentale “DIZZY”, in collaborazione con Ferri Eventi e Mimmo Pisano Mangement.

Il disco è un viaggio musicale intenso e coinvolgente che riflette tutte le sue ispirazioni culturali e artistiche.

Il titolo, che in inglese significa “vertiginoso” o “che dà le vertigini”, descrive perfettamente l’essenza dell’album: un percorso sonoro che alterna momenti rilassati e pacati a passaggi forti e potenti, creando un’esperienza musicale ricca di contrasti.

Una delle caratteristiche principali di Dizzy è la straordinaria varietà di melodie, dominate dalla chitarra di Ghigo e arricchite dai contributi di 14 musicisti che hanno partecipato al progetto. Il risultato è un sound ricco e variegato, che rimane però fedele alla cifra stilistica distintiva di Ghigo, il cui tocco ha segnato per decenni l’identità musicale dei Litfiba. L’album contiene 15 brani ed è disponibile in formato digipack CD e doppio vinile a 33 giri, perfetto per chi vuole immergersi in un’esperienza d’ascolto di grande profondità e qualità.