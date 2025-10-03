Duo mezzosoprano-pianoforte ai Giardini La Mortella di Ischia

- pubblicità -

I concerti degli Incontri Musicali autunnali, in calendario sabato 4 e domenica 5 ottobre ai Giardini La Mortella di Ischia, vedranno il ritorno di due giovani musiciste russe, Aleksandra Papenkova, mezzosoprano, e Victoria Merkulyeva, pianista. Il duo offrirà al pubblico della Mortella un programma interamente dedicato alla Liederistica.

Il mezzosoprano Aleksandra Papenkova ha iniziato gli studi di canto a Mosca, trasferendosi poi in Italia, a Roma, dove si è laureata in musica vocale da camera. Vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio, si è esibita in Sale prestigiose con orchestre internazionali.

La pianista Victoria Merkulyeva, è un talento pianistico già all’età di 9 anni. Laureatasi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma col massimo dei voti e lode, si è esibita in molte importanti città europee e nel 2015 ha vinto il primo premio nella sezione musica da camera al prestigioso “Premio Claudio Abbado”, riservato ai migliori studenti di tutti i Conservatori d’Italia.

Le giovani interpreti si esibiranno in un vario programma di Lieder dei maggiori compositori europei: il Lied, voce dell’intimità, dell’interiorità pensosa, della nostalgia, ha avuto la sua più grande produzione nell’Ottocento.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org