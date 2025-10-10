Duo Tedesco – Piredda in concerto ai Giardini la Mortella

- pubblicità -

Proseguono ai Giardini la Mortella di Ischia i concerti nell’ambito dei “Dialoghi d’Autunno” rassegna musicale promossa dalla Fondazione Walton in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna promuove giovani interpreti provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di musica che saranno impegnati in un triplice appuntamento – uno alla Filarmonica, in Sala Casella a Roma, il giovedì, e due, il sabato e domenica successivi a Ischia, nella Recital Hall dei Giardini La Mortella.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre ad esibirsi ad Ischia sarà il Duo Tedesco – Piredda, violoncello e pianoforte. Paolo Tedesco è un giovane e talentuoso violoncellista formatosi, tra gli altri, all’Accademia Stauffer e alla Pavia Cello Academy. Con il pianista Filippo Piredda, offrirà al pubblico della Mortella tra le più affascinanti pagine della musica cameristica europea. Nel programma è infatti prevista la sonata di Brahms op 38, uno dei capolavori della musica da camera dell’800, lavoro di grande fascino, freschezza e semplicità strutturale.

I concerti si terranno alle ore 17.00 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org