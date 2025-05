Eduardo l’amico geniale, venerdì 8 a Villa Pignatelli

- pubblicità -

Intorno al terzo appuntamento della sua stagione cameristica, l’Associazione “Maggio della Musica” ha costruito un percorso in tre tappe che occuperà l’intera giornata di giovedì 8 maggio e avrà come comune denominatore la figura di Eduardo De Filippo.

Si intitola “L’amico geniale” il racconto con musica, su testo originale di Stefano Valanzuolo, ospitato in Villa Pignatelli alle ore 20.

Ne sono protagonisti due prestigiosi cameristi italiani come Silvia Chiesa (violoncello) e Maurizio Baglini (pianoforte), già cari al pubblico napoletano anche per le loro presenze al San Carlo. Accanto a loro, l’autore del testo in veste di narratore.

“L’amico geniale” (che ha debuttato l’estate scorsa all’Amiata Piano Festival e sarà replicato a breve in varie città italiane) mette a fuoco il rapporto speciale, affettuoso e proficuo, che legò Eduardo e Rota dapprima in ambito cinematografico (a partire dal 1949) e poi su quello teatrale. Aneddoti, stralci del carteggio intercorso tra i due artisti, documenti d’epoca, riflessioni musicali formano il racconto, scandito dall’esecuzione di alcuni brani di Rota, nella nuova trascrizione cameristica di Giuseppe Caffi. Particolare rilievo viene dato, nel progetto, alle musiche dell’opera “Napoli milionaria!”, che nel 1977 debuttò al Festival dei Due Mondi di Spoleto segnando l’ultimo atto della collaborazione preziosa tra Eduardo e Rota. Ma, in programma, trovano spazio anche le musiche per l’operina “Lo Scoiattolo in gamba”, che Eduardo scrisse per la figlia Luisella, oltre a pagine celeberrime di Rota destinate ai film di Fellini. Ne viene fuori uno spaccato di un’epoca felice del teatro, attraverso l’angolo visuale di due geni che si vollero bene.

In mattinata, alle ore 11, l’autore e i musicisti dialogheranno con il prof. Gennaro Carillo e gli studenti di Scienze Umanistiche dell’università Suor Orsola Benincasa (nella sede di via Santa Caterina da Siena) a proposito dei rapporti tra musica e scena, partendo proprio dalla relazione tra Rota ed Eduardo, facendo ascoltare piccoli estratti de “L’amico geniale”.

Alle 16.30, poi, ci si sposterà nei locali della Fondazione De Filippo, in via Vittoria Colonna, per una “pillola” del concerto spettacolo di Villa Pignatelli e un ricordo significativo, nella sede più giusta, dell’evento che nel 1945 segnò una tappa cruciale nella storia del teatro italiano: la prima di “Napoli milionaria!”, intesa come commedia. La cura di questo appuntamento alla Fondazione De Filippo è di Giovanni Oliva.