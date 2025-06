Ella Armstrong: online il videoclip del nuovo singolo “Ricordati”

- pubblicità -

È online il video di “Ricordati” il nuovo singolo di Ella Armstrong (visibile su YouTube al link ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=2GydN3vPZLk ), estratto dall’ultimo lavoro discografico “Simply no age”.

“Ricordati” è una ballad romantica, realizzata in duetto con Isaac Lobo, che racconta di un amore intenso e indimenticabile; è un invito a vivere pienamente la magia del sentimento nonostante il passare del tempo.

Il videoclip del brano, diretto e realizzato da Giuseppe Iadonisi (film-maker, fotografo, editor audio), ha come protagonista la stessa artista ed è stato girato in Campania.

L’EP “Simply no age”, distribuito da “Carmine Nappi Project”, sostiene il progetto “Africa”, iniziativa di beneficenza legata ai bambini, che la cantante porta avanti da tempo con orgoglio e impegno.

Con il lancio del nuovo singolo, Ella Armstrong annuncia il suo nuovo tour mondiale che partirà dal Benin, paese dell’Africa occidentale, il prossimo 27 luglio.

Durante il live, che nel corso dell’estate toccherà la Spagna e la Francia, l’artista ripercorrerà in musica le tappe più salienti della sua lunga carriera con un repertorio che spazia tra sonorità soul, jazz e blues.

Ella Armstrong è una artista internazionale, dalla voce elegante e suadente, conosciuta in tutto il mondo. La sua carriera artistica inizia da giovanissima, in Francia, frequentando scuole di musica, ballo, canto e teatro.

Debutta musicalmente grazie alla partecipazione ad un programma televisivo francese “Télé Dimanche”, show condotto da Guy Luxe e da Roger Lansac. In quella occasione incontra Johnny Stark, manager dei più grandi artisti francesi ed europei di quel tempo, e intraprende con enfasi il cammino professionale.

Ella si è sempre battuta per l’arte che amava e che ama tutt’ora, interpretando la musica secondo la propria personalità e il proprio vissuto personale.

Dopo un periodo trascorso in Francia, l’artista decide di partire per una tournée europea e giunge anche l’Italia. Da subito nutre un grande amore per il Bel Paese, non solo per le bellezze e la cultura che offre ma anche per il calore del pubblico.

In Italia, grazie al produttore Luciano Gigante, Ella ha avuto modo di lavorare con vari artisti italiani (Raffaele Pisu, Fausto Leali, Iva Zanicchi, ecc.), ottenendo notevoli risultati.

Nel 2023, dopo un’intensissima esperienza live in giro per il mondo, la notevole artista torna sulla scena con “Simply no age”, il nuovo progetto musicale.