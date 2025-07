Enzo Avitabile, 70 anni e 50 di carriera

- pubblicità -

Evento conclusivo delle celebrazioni istituzionali per i 70 anni di vita e i 50 anni di carriera di Enzo Avitabile. A Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, Avitabile, accompagnato dal suo produttore e manager Andrea Aragosa, è stato accolto dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e dal consigliere delegato del Sindaco per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

La consegna di una pergamena e di un album di ricordi e di emozioni, in cui sono state raccolte le immagini più belle della mostra Enzo70 allestita nella monumentale Chiesa di San Severo al Pedino: testimonianza e memoria della sua straordinaria carriera artistica, 50 anni di musica, incontri, ricerca costante e contaminazione felice raccontati attraverso un’esposizione che ha raccolto le opere di grandi artisti che hanno dato vita alle copertine dei suoi album e attraverso le voci di personaggi del mondo della cultura, del cinema, della musica e del teatro napoletano che hanno riletto i suoi testi in un lavoro poetico che ha celebrato la forza delle sue parole; e del grande concerto in Piazza Mercato, dove, a festeggiare Enzo Avitabile sul palco con lui c’erano i suoi amici artisti Jovanotti, Francesco De Gregorio e Dany Tourè, nel backstage, insieme alle istituzioni cittadine, il procuratore Nicola Gratteri e in piazza il popolo numerosissimo e entusiasta.

A introdurre la straordinaria carrellata di immagini dell’album fotografico, gli auguri delle istituzioni.

«Caro Enzo, sei un grande orgoglio per la nostra città che in te trova uno straordinario interprete artistico nonché ambasciatore dei valori in cui crediamo: capacità di accoglienza, apertura alle altre culture, messaggi di pace e convivenza tra i popoli. La tua arte, la tua capacità di contaminare e innovare ti rendono prezioso portavoce di cultura universale. Con te, Napoli è il mondo intero. Tanti auguri per i tuoi 70 anni di vita e i tuoi 60 anni di musica. Con grande stima e affetto». Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Buon compleanno, Enzo! In occasione dei tuoi 70 anni e dei 50 anni di carriera, desideriamo esprimerti tutta la nostra gratitudine e il nostro affetto. La tua musica ha attraversato generazioni, ha saputo unire culture, emozioni e storie, diventando patrimonio vivo della nostra identità. Questo volume raccoglie le immagini della mostra Enzo70 e del grande concerto in Piazza Mercato, che abbiamo desiderato promuovere e sostenere con entusiasmo: una serata di straordinaria partecipazione popolare, resa ancora più speciale dalla presenza di grandi artisti come Francesco De Gregori, Jovanotti e Daby Tourè. Una serata che resterà nel cuore di tutti, grazie a una comunità in festa per celebrare un artista che è anche un uomo del popolo, custode della memoria e voce dell’avvenire. Grazie Enzo per essere un punto di riferimento autentico, di ispirazione per le giovani generazioni; un ponte tra memoria e futuro, tra le radici profonde della nostra cultura e la visione di una città aperta, solidale e in dialogo con il mondo. Con immensa stima e amicizia, ti auguro un felice compleanno, celebrando non solo il tuo talento straordinario, ma anche l’uomo, l’anima generosa che continua a dare voce e cuore alla nostra amatissima Napoli in tutto il mondo. 100 di questi giorni, Maestro». Assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.

«Caro Enzo, persona speciale, di rara umanità e sensibilità artistica e straordinaria bravura. Hai scritto e continui a scrivere pagine importanti della musica, raccontando, con un linguaggio internazionale e cosmopolita, il cuore pulsante della nostra cultura che incrocia, in composizioni e ritmi unici, i suoni di tutto il mondo. Nelle tue canzoni, la world music napoletana incontra il jazz, il blues, la musica etnica in una danza sublime e unica. E, con il tuo lavoro, diventi messaggero di pace e accoglienza, abbattendo le barriere tra le persone e tra i popoli. Grazie per la tua musica, per la tua arte, per il tuo coraggio. Grazie per averci regalato un mondo di emozioni, che continua a ispirarci e a scuoterci». Consigliere Delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Bellissima celebrazione ieri in Sala Giunta per i 50 anni di carriera musicale di Enzo Avitabile.

Ringraziamo l’amministrazione per aver elogiato il maestro della musica delle periferie e della Napoli internazionale. Un orgoglio per Marianella, i marianellesi e l’intera città. Dopo il successo del concerto a Piazza Mercato, la conferenza di ieri ha dato lustro ad un artista che esporta Napoli nel mondo.

I consiglieri comunali

Salvatore Guangi

Iris Savastano