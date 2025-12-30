Eric Waddell & Abundant Life Singers, gran finale di Divino Jazz Festival

- pubblicità -

Con il concerto ad ingresso gratuito di Eric Waddell & Abundant Life Singers cala il sipario sul DiVino Jazz Festival 2025. Martedì 30 dicembre alle ore 20, al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei (Via Sacra 27), saranno le sonorità gospel, soul e rhythm and blues di Eric Waddell & Abundant Life Singers, uno dei gruppi di spicco di Baltimora, a chiudere la diciottesima edizione del festival ideato e diretto da Gigi Di Luca.

Cresciuto nell’ultimo decennio fino a diventare uno dei principali cori gospel degli Stati Uniti, Eric Waddell & Abundant Life Singers ha partecipato in questi anni ad una innumerevole serie di eventi, dal Bobby Jones Gospel al Gospel Heritage al Kennedy Center, fino alle inaugurazioni presidenziali. Dal vivo a Pompei, il gruppo del Maryland presenta un concerto festoso che conclude il viaggio della rassegna vesuviana che coniuga jazz, vino e valorizzazione del territorio.

Nell’arco di due settimane (dal 18 al 30 dicembre) il palco itinerante del DiVino Jazz ha ospitato grandi artisti italiani e internazionali in scena nei vari comuni protagonisti dell’evento: Danilo Rea, Peppe Servillo con gli argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Enrico Pieranunzi con Gabriele Mirabassi e Luca Bulgarelli, gli Aires Tango, Eleonora Strino trio con ospite Daniele Sepe, la cubana Ana Carla Maza, gli spagnoli Chicuelo e Marco Mezquida. Oltre alla musica live si sono svolte varie attività come le visite alle aziende vinicole vesuviane, le degustazioni e i laboratori del gusto, la sezione Archeojazz con itinerari turistici agli scavi di Pompei e di Oplonti, all’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, i racconti Divini, le esposizioni di artigianato e prodotti tipici, performance artistiche e street art.

«Un festival da sentire con tutti i cinque sensi. Questa è la natura stessa del Divino Jazz che ha visto l’edizione di quest’anno ancora di più vesuviana, con 7 comuni in rete accomunati da una stessa identità territoriale, culturale e storica» sottolinea il direttore artistico, Gigi Di Luca.

Finanziato dall’assessorato al Turismo della Regione Campania, il “DiVino Jazz Festival – Itinerari vesuviani” è co-finanziato e organizzato dal Comune di Pompei in partenariato con i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase.

Per info e contatti: info@divinojazzfestival.it o www.divinojazzfestival.it.