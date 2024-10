Erlend Øye & La Comitiva in concerto al Bolivar

- pubblicità -

Lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) diretto da Nu’Tracks, ancora musica di qualità e dal respiro internazionale con Erlend Øye & La Comitiva. Dopo il successo di un primo assaggio “indoor” nei club delle principali città italiane e la partecipazione a numerosi festival, in questo autunno 2024 Erlend Øye & La Comitiva tornano ad esibirsi dal vivo con imperdibili appuntamenti in teatro.

Sarà un’occasione unica per ascoltare il loro ultimo progetto discografico “La Comitiva”, pubblicato lo scorso maggio per Bubbles Records. Il gruppo sarà accompagnato da una fantastica sezione di fiati – brass ensemble Win Winds. Chi ascolta la musica di Erlend Øye forse non si aspetterà, nome a parte, di trovarsi di fronte ad un cantautore norvegese.

Nel 2012, Øye si è trasferito a Siracusa, in Sicilia. Lì incontra un trio di musicisti siciliani: La Comitiva, al secolo Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello. Come collettivo, mescolano suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings Of Convenience in un insieme dal suono meravigliosamente estivo.

Costo del biglietto: 23 euro