Fabio Brescia live a Pietrarsa venerdì 25

- pubblicità -

Nuovo appuntamento in programma nella rassegna musicale “Salotto a Mare” che vede alla direzione artistica Rosanna Iannacone “The Queen”. Il 25 luglio sarà la volta di Fabio Brescia, noto attore, conduttore radiofonico, scrittore e cantante, che si esibirà con il suo progetto “Napoletana“.

Questo è anche il titolo del suo ultimo disco, che include duetti con artisti come Sal Da Vinci, Rico Femiano e Ciccio Merolla.

Una serata unica, che si svolgerà presso l’Arena del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dedicata a Napoli. Partendo da brani classici della tradizione partenopea si ripercorrerà un periodo importante della nostra storia. Si inizierà con un omaggio a Lucio Dalla, il più grande estimatore della città.

“Ho scritto dei testi che parlano dell’essere napoletano – sottolinea Brescia – tralasciando la retorica. C’è anche spazio per il divertimento. Napoletana è uno spettacolo musicale, ma anche con tanti spazi per la riflessione”.

“Sono molto fiero di essere stato invitato dalla direttrice artistica in questo “salotto a mare” – continua Brescia – Il Museo di Pietrarsa è un posto bellissimo, pieno di storia e di storie che in qualche modo hanno viaggiato in questi vagoni dei treni nel tempo”.

Le canzoni di Brescia sono appassionate, ma anche ricche di ritmo e celebrano Napoli che è – come recita il titolo di un suo brano che unisce suggestivamente Vesuvio e Sudamerica – «’a casa azzurra».

I prossimi appuntamenti in programma nella rassegna saranno il 1° agosto il concerto di The Kalìka Voice, un progetto vocale a cappella femminile. Si riprenderà poi a settembre con molteplici eventi: 5settembre si esibisce la Sara Montesanto Band, 14 settembre “Stazioni radio” della Queen Rosanna Iannacone, 21 settembre Thayla Orefice e domenica 5 ottobre è prevista la chiusura con il ritorno di The Kalìka Voice.

Salotto a mare – Direzione artistica Rosanna Iannacone

Produttrice esecutiva del progetto Tiziana Beato

Graphics manager comunication Michele Fierro

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

ore 21

(il biglietto di ingresso include

visita al museo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004