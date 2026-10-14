Fenice Festival – BlueSoul Edition, Baba Sissoko e Patrizio Rispo venerdì 16

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Dopo il successo delle prime due serata con Gennaro Porcelli e la RR Band all’HSS Hub/Polo e delle Soul Sisters nella Chiesa di Sant’Anna alle Paludi, prosegue a Napoli il Fenice Festival – BlueSoul Edition, rassegna dove il blues e il soul incontrano il giallo e il noir, dove la musica dialoga con letteratura, teatro, danza e arti visive.

Venerdì 16 ottobre, alle 19 negli spazi ADISURC di via Galileo Ferraris 276/277, protagonista sarà Baba Sissoko & Mediterranean Blues.

L’artista maliano intreccerà blues, strumenti e ritmi dell’Africa occidentale e sonorità mediterranee, mentre la dimensione noir sarà affidata a Sara Bilotti, autrice de “La Punizione”, e all’interpretazione di Patrizio Rispo. Coreografie di Irma Cardano e body painting di Vivian Belmonte completeranno la serata.

Baba Sissoko

Baba Sissoko nato a Bamako nel 1963, appartiene a una dinastia di griot, i custodi della tradizione orale maliana, figure che sono insieme musicisti, narratori e archivisti della memoria collettiva. Virtuoso del tama (il “tamburo parlante”), del ngoni, del balafon e delle percussioni tradizionali, Sissoko ha attraversato decenni di musica globale portando con sé una convinzione precisa: il blues, il jazz, il soul non sono altro che diramazioni di un tronco africano molto più antico. E la sua carriera – dalle collaborazioni con artisti come Sting, Santana o Youssou N’Dour fino ai progetti più sperimentali – è sempre stata una dimostrazione pratica di questa idea.

Il Fenice Festival, progetto dell’Associazione Maria Malibran ETS, è diretto artisticamente da Raffaella Ambrosino, con la direzione organizzativa di Riccardo Iozzia Ambrosino.

La manifestazione, articolata in sette appuntamenti fino al 31 ottobre nella IV Municipalità di Napoli, è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito di “Affabulazione 2026” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Centrale anche l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione, con servizi e iniziative pensati per favorire la partecipazione agli appuntamenti della rassegna.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: associazione.malibran@gmail.com – 339 7782781.