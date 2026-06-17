Festa della Musica, 3 giorni al Conservatorio di San Pietro a Majella

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Tre giorni di concerti tra sinfonismo, brani operistici, musica antica e jazz e la consegna di due borse di studio in memoria di Giovanbattista Cutolo: il San Pietro a Majella celebrerà la Festa della Musica con un ricco programma di iniziative che dal 19 al 21 giugno coinvolgeranno studenti, docenti e ospiti speciali in un percorso musicale che combinerà epoche, generi e linguaggi diversi, ricordando il giovane allievo ucciso il 31 agosto 2023.

Venerdì 19: aspettando la Festa della Musica

Il ciclo di appuntamenti si aprirà venerdì 19 giugno, alle ore 18.00, nella Sala Scarlatti, con il concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio. Sotto la direzione di Leonardo Quadrini, con la partecipazione del violinista Alberto Marano e dell’arpista Maria Mennillo, il programma proporrà pagine di Bizet, Mascagni, Gounod, Cilea, Rossini e Čajkovskij, offrendo al pubblico un ampio panorama del repertorio europeo tra Ottocento e primo Novecento.

Sabato 20: aspettando la Festa della Musica

La mattina di sabato 20 giugno sarà dedicata alla Musica Antica, con due appuntamenti nella Sala Martucci, alle ore 10.30 e alle 12.00.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Musica Antica, vedrà studenti e docenti eseguire un repertorio che attraversa il Rinascimento e il Barocco europeo. Sotto la guida di Giordano Antonelli, José Maria Lo Monaco, Anna Paradiso Laurin, Marco Piantoni e Tommaso Rossi, saranno proposte musiche di Corelli, Händel, Telemann, Monteverdi, Carissimi, Couperin, Falconieri e altri autori che hanno segnato la storia della musica tra XVI e XVIII secolo.

Domenica 21 giugno: la Festa della Musica

La tre giorni si concluderà domenica 21 giugno, giornata internazionale della Festa della Musica, con un concerto alle ore 18.00 nella storica Chiesa di San Pietro a Majella.

Protagonista dell’evento finale sarà ancora una volta l’Orchestra Giovanile del Conservatorio, diretta da Leonardo Quadrini, con la partecipazione dei solisti Alberto Marano al violino e Giuditta Parisi all’arpa.

Con la formazione si esibirà un quintetto jazz che vedrà la cantante Marina Bruno e il sassofonista Marco Zurzolo affiancati da Giuseppe Di Capua al pianoforte, Corrado Cirillo al contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria. I

l concerto proporrà un dialogo originale tra orchestra e jazz, mettendo in relazione il repertorio sinfonico con sonorità e linguaggi della tradizione improvvisativa contemporanea.

L’esibizione vivrà il suo epilogo con l’esecuzione di “Fantasia Marina”, composizione di Carlo Mormile presentata in prima assoluta.

Borse di Studio Giovanbattista Cutolo

La serata finale assumerà un significato particolare con la consegna delle Borse di Studio “Giovanbattista Cutolo”, istituite dal Lions Club Napoli Lamont Young con il contributo della Fondazione Lions Distretto 108 Ya, unendo la valorizzazione del merito musicale al ricordo di un giovane talento cresciuto nelle aule del Conservatorio. Inseriti nel calendario delle celebrazioni per il Bicentenario del Conservatorio, tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni: www.sanpietroamajella.it.