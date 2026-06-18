giovedì, Giugno 18, 2026
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Festa della Musica, gli appuntamenti al MANN

Di
Redazione
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Note e melodie nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: domenica prossima (21 giugno), il MANN celebrerà l’edizione 2026 della Festa della Musica, quest’anno dedicata alla “Voce dei luoghi”, con l’apertura straordinaria serale e due eventi speciali per i visitatori.
Il Museo sarà visitabile con orario prolungato sino alle 23.30: dalle 19 alle 22.30, il biglietto di ingresso costerà dieci euro. Alle 20, nelle sale della mostra “Parthenope. La Sirena e la città”, il musicologo Dinko Fabris dedicherà un percorso guidato alle partiture ispirate al mito della sirena (da prenotare telefonicamente contattando i Servizi Educativi del MANN, tel. 081/4422336, sino a venerdì, dalle ore 10 alle 15).
Alle 21.30, con un concerto itinerante nelle collezioni del MANN, i solisti della Nuova Orchestra Scarlatti accompagneranno il pubblico in una suggestiva promenade performance: si partirà dall’Atrio del Museo, per attraversare alcune sale della Sezione Campania Romana e il Giardino delle Camelie, giungendo poi nel Salone della Meridiana. Il repertorio dei solisti spazierà da Mesomede, cui si deve una delle rarissime espressioni musicali antiche giunte a noi, sino a Debussy, Britten  e Morricone. Durante tutta la serata, il MANNCaffé proporrà al pubblico un calice di vino e taralli artigianali (costo della degustazione: sei euro).
 “La Festa della Musica è occasione unica per conoscere le meravigliose collezioni del MANN. Attraverso la suggestione dei suoni il Museo sperimenta  approcci ed esperienze innovativi alle esposizioni permanenti e temporanee perché vogliamo un MANN che possa essere anche luogo di intrattenimento informato e consapevole secondo i principi della Convenzione di Faro”, commenta il Direttore Generale del MANN, Francesco Sirano.

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