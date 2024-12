Fiorella Mannoia alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri martedì 17

- pubblicità -

Martedì 17 dicembre ore 18

Feltrinelli P.zza dei Martiri

Fiorella Mannoia

Incontra Federico Vacalebre

In occasione dell’uscita del album

DISOBBEDIRE

(Sony Music, 2024)

Un album che celebra i 70 anni dell’artista, che racchiude canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Il disco è impreziosito da alcuni sorprendenti featuring: con Francesca Michielin e Federica Abbate in La storia non si deve ripetere, con Piero Pelù in Dalla parte del torto. E ancora, Domani è primavera con Michele Bravi.

Il disco, la cui produzione artistica è curata da Carlo Di Francesco, sarà disponibile in formato CD, LP Nero e anche in limited edition LP trasparente autografato con uno speciale editing grafico che sfrutta una tecnica del 1842 e utilizzata da una donna per fare il primo libro fotografico della storia, con la creazione di una impressione cianotipica per ogni canzone.

Modalità di partecipazione: Acquista il disco presso la Libreria Feltrinelli di P.zza dei Martiri e ritira il pass prioritario (1 pass per ogni copia acquistata fino ad esaurimento).