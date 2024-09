Fiorella Mannoia all’Augusteo, aggiunta data 6 novembre

- pubblicità -

È una vera e propria pioggia di raddoppi per “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, la tournée di Fiorella Mannoia che ha già fatto registrare sold out a ripetizione in estate e arriva ora nei teatri, annunciandosi un successo già in prevendita: alle date in programma si aggiungono il raddoppio al Teatro Augusteo di Napoli il 5 e 6 novembre, quello al Teatro Verdi di Firenze il 15 e 16 novembre e all’Auditorium del Lingotto di Torino il 25 e 26 novembre, e un nuovo appuntamento il 12 dicembre al Teatro Dis-Play di Brescia.

Il tour invernale prenderà il via con la data zero il 9 ottobre dal Teatro Moderno di Grosseto e debutterà ufficialmente con due imperdibili anteprime al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’11 e 12 ottobre, per proseguire nelle sale più prestigiose del nostro paese da nord a sud. Nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri Fiorella Mannoia, accompagnata da un’orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature.

I biglietti per “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Di seguito il calendario aggiornato:

9 ottobre Grosseto – Teatro Moderno (Data Zero)

11 e 12 ottobre Milano – Teatro Arcimboldi (anteprima)

5 novembre Napoli – Teatro Augusteo

6 novembre Napoli – Teatro Augusteo Nuova data

7 novembre Brindisi – Teatro Verdi

10 novembre Legnano (MI) – Teatro Galleria

11 novembre Bologna – Europauditorium

13 novembre Parma – Teatro Regio

15 novembre Firenze – Teatro Verdi

16 novembre Firenze – Teatro Verdi Nuova data

19 novembre Ancona – Teatro Delle Muse

21 novembre Cremona – Teatro Ponchielli

23 novembre Genova – Teatro Carlo Felice

25 novembre Torino – Auditorium del Lingotto

26 novembre Torino – Auditorium del Lingotto Nuova data

28 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

1° dicembre Catania – Teatro Metropolitan

2 dicembre Palermo – Teatro Biondo

5 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

7 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

9 dicembre Trento – Auditorium Santa Chiara

10 dicembre Lugano – Palazzo Dei Congressi

12 dicembre Brescia – Teatro Dis_Play Nuova data

19 dicembre Montecatini (PT) – Teatro Verdi

22 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

