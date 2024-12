Flo live al Teatro Bolivar venerdì 20

- pubblicità -

Venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva Flo in concerto con “Para perder la cabeza”, spettacolo che ha debuttato lo scorso luglio, in diretta radio, da piazza del Duomo a Trani, incantando il pubblico presente e quello sintonizzato da moltissime città italiane e straniere.

Il progetto originale che Valerio Corzani, storica voce di radio3, ha ideato insieme a Flo e Lavinia Mancusi, due grandi personalità del cantautorato e del folk italiano, è nato dal titolo di un album di Chavela Vargas. Così l’idea di Flo di ritagliare all’interno del suo concerto a Napoli uno spazio per ospitare l’amica e collega Lavinia Mancusi e ricreare quella magica immersione nella musica e nel sentire sudamericano che a entrambe ha fatto sempre perder la cabeza.

Una serata piena di sorprese assolutamente imperdibile con Federico Luongo alla chitarra, Francesco di Cristofaro alla fisarmonica, balgamas e flauti e Michele Maione alle percussioni