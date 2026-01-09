Forcella in musica sabato 10 a San Giorgio Maggiore

- pubblicità -

Forcella in Musica! non è solo una rassegna concertistica, ma un progetto culturale che ha saputo incidere profondamente sul territorio, trasformando uno spazio simbolico del centro storico di Napoli in un luogo vivo, condiviso e generativo di nuove esperienze.

Nata nel gennaio 2023 con cadenza mensile, la rassegna ha preso vita nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, all’ingresso del quartiere Forcella, area complessa e storicamente stratificata della città. Un luogo di grande valore artistico e spirituale che, grazie a un lavoro costante e rispettoso, è tornato a essere punto di riferimento per la vita culturale e sociale del territorio.

Promossa dall’Associazione Discantus, con la direzione artistica di Luigi Grima, Forcella in Musica! ha scelto la musica come strumento di dialogo, bellezza e partecipazione, capace di avvicinare pubblici diversi e di favorire l’incontro tra cittadini, turisti e realtà associative. Su invito dell’Arcidiocesi di Napoli, il progetto ha raccolto una sfida importante: portare cultura, socialità e continuità in un’area del centro storico percepita fino a poco tempo fa come difficile e poco accogliente.

Concerto dopo concerto, la rassegna ha contribuito a restituire centralità alla Chiesa di San Giorgio Maggiore, che oggi non è più solo sede di eventi musicali, ma spazio aperto e condiviso, attraversato da numerose iniziative culturali, sociali e associative. Un processo virtuoso che dimostra come un progetto artistico strutturato possa generare effetti duraturi e attivare nuove energie sul territorio.

I risultati raggiunti confermano il valore di Forcella in Musica! come esperienza culturale capace di coniugare qualità artistica, responsabilità sociale e visione a lungo termine, contribuendo concretamente alla rigenerazione culturale di uno dei quartieri più significativi della città di Napoli

C’è ancora aria di Natale nella Chiesa di San Giorgio Maggiore: le voci del Coro Universitario “Joseph Grima” e i suoni dell’Orchestra Discantus si incontrano per dare avvio alla quarta edizione di Forcella in Musica!.

Un concerto che non è solo un evento musicale, ma un gesto di attenzione verso un luogo simbolico della città: Forcella, quartiere antico e complesso, ricco di storia, contrasti e vitalità. Proprio all’ingresso di questo territorio si erge la chiesa di San Giorgio Maggiore, cornice ideale di una rassegna che, anno dopo anno, sceglie la musica come strumento di dialogo, bellezza e partecipazione.

Il programma, che spazia dalle pagine di Delibes e Jenkins ai tradizionali natalizi, accompagna il pubblico in un clima di condivisione e raccoglimento, prolungando idealmente l’atmosfera del Natale e aprendo al tempo stesso un nuovo percorso musicale.

Forcella in Musica!, progetto dell’Associazione Discantus con la direzione artistica di Luigi Grima, realizzato in sinergia con l’Arcidiocesi di Napoli e con il patrocinio morale del Comune di Napoli, rinnova così il suo impegno nel rendere la musica un’occasione di incontro, riscoperta e valorizzazione del territorio.

📅 Sabato 10 gennaio 2026

📍 Chiesa di San Giorgio Maggiore

🎶 Ingresso libero fino ad esaurimento posti