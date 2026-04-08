Forcella in musica, sabato 11 a San Giorgio Maggiore

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FORCELLA IN MUSICA! – IV EDIZIONE

Un progetto musicale, sociale e culturale

Direzione artistica M° Luigi Grima

“S. PIETRO A MAJELLA’S CATS”

ENSEMBLE VOCALE diretto da MARIA PIA DE VITO

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 19.30, nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, si terrà il concerto “S. Pietro a Majella’s Cats”, appuntamento di rilievo della quarta edizione di Forcella in Musica!, rassegna promossa dall’Associazione Discantus in sinergia con l’Arcidiocesi di Napoli.

L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni per il Bicentenario del Conservatorio di San Pietro a Majella e nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Discantus e il Conservatorio di Napoli. Protagonista della serata sarà l’ENSEMBLE VOCALE diretto da Maria Pia De Vito, formazione nata all’interno della classe di Canto Jazz e impegnata in un percorso artistico che unisce ricerca, sperimentazione e dialogo tra linguaggi musicali.

Il concerto si sviluppa in due parti. La prima propone un itinerario nel repertorio jazz/spiritual, con arrangiamenti ispirati alla tradizione vocale afroamericana. La seconda parte è dedicata a una rilettura originale delle Moresche di Orlando di Lasso, composte durante il soggiorno napoletano del polifonista fiammingo nel XVI secolo. Il progetto offre una visione contemporanea di queste pagine, esaltandone le componenti ritmiche, linguistiche e interculturali, in un intreccio che restituisce la Napoli rinascimentale come luogo di incontro tra culture e sonorità diverse.

Forcella in Musica! si conferma un progetto capace di coniugare qualità artistica e impegno sociale, contribuendo alla valorizzazione culturale e alla riscoperta del patrimonio storico di uno dei quartieri più antichi della città.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Chiesa di San Giorgio Maggiore

Sabato 11 aprile 2026

Ore 19.30