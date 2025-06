Forcella in Musica sabato 21 a San Giorgio Maggiore

- pubblicità -

La “Festa della Musica” che si celebra il 21 giugno in tutta Europa è un’occasione per festeggiare la musica in tutte le sue forme e quest’anno Forcella in Musica! e l’Associazione Discantus hanno pensato di aderire a questa iniziativa dedicando l’ultimo appuntamento della stagione.

In sinergia con l’Associazione Regionale Cori Campani (ARCC) avremo la presenza di tre cori:

il Coro Universitario “Joseph Grima”, diretto da Luigi Grima, il Coro Polifonico dell’Università Vanvitelli, diretto Carlo Forni e il Coro Giovanile Loud Whispers, diretto da Carlo Intoccia.

Nel giorno della Festa della Musica abbiamo voluto che il canto corale polifonico ci ricordi che la bellezza più profonda nasce nell’incontro: voci diverse si incrociano, si ascoltano, si intrecciano.

Ogni linea melodica cammina autonoma, eppure vive solo nell’incontro con l’altra.

Questo il miracolo della polifonia, il dono della polifonia: un’armonia che nasce dall’ascolto, dall’equilibrio, dalla fiducia reciproca.

Un miracolo di pace che auguriamo al mondo…..

Nato dalla sinergia tra l’Arcidiocesi di Napoli e l’Associazione Discantus, con la direzione artistica di Luigi Grima, 𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐈𝐍 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀!

Chiesa di San Giorgio maggiore

Via Duomo 237 – Napoli

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Associazione Discantus

email: associazionediscantus@gmail.com

telefono: +39 3389473127