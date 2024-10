Forcella in Musica sabato 26

- pubblicità -

CONTRASTI è il titolo del secondo appuntamento di FORCELLA IN MUSICA! che vede protagonista il CORO GIOVANILE LOUD WHISPERS, diretto da Carlo Intoccia.

In Contrasti, ci proponiamo di guidare l’ascoltatore in un’esperienza musicale il cui filo conduttore è dettato dalle analogie e dalle apparenti antinomie dei brani presentati. Passando dal sacro al profano, lo spettatore sarà accompagnato attraverso varie contrapposizioni, siano queste puramente musicali, come il contrasto tra omoritmie e fugati, o tematiche, come tra l’amore che sfuma e l’amore che arde.

FORCELLA IN MUSICA! terza edizione

UN PROGETTO MUSICALE, SOCIALE, CULTURALE

Sabato 26 ottobre alle ore 19.30 presso la chiesa di San Giorgio maggiore

FORCELLA IN MUSICA! è sostenuto dal Rotary club Chiaja, Rotary club Napoli e il Distretto 2101 Campania.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Associazione Discantus

email: associazionediscantus@gmail.com

telefono: +39 3389473127