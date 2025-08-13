Fragili 2 su Canale 5 con musiche di Vincenzo Sorrentino

- pubblicità -

Ritorna in prima serata, il 13 e 14 agosto, con la colonna sonora di “Fragili 2” su Canale 5, il musicista, compositore e direttore d’orchestra napoletano Vincenzo Sorrentino. Toccante l’argomento. Un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla loro casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia.

Dopo un’iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un’unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati. La fiction che lo scorso anno ha fatto registrare un quasi due milioni di spettatori di media, presenta un cast d’eccezione che annovera tra i protagonisti attori del calibro di Massimo Dapporto, Corinne Clery, Irene Ferri, Barbara Bouchet, Maurizio Mattioli, oltre ai partenopei Mino Abbacuccio e Salvatore Misticone. E ancora Raniero Monaco Di Lapio, Irene Ferri, Crisula Stafida e molti altri volti noti del piccolo e grande schermo. Sorrentino ha appena concluso il tour italiano con Jimmy Sax, alla guida della Symphonic Dance Orchestra. Intanto, il musicista napoletano, sta preparando varie sorprese, tra le quali il concerto previsto per il 2 dicembre al teatro Cillea, dove saranno in programma le più belle musiche da film. Nell’occasione indosserà anche i panni del performer al suo strumento: il pianoforte. La kermesse è strutturata su un doppio livello perché Sorrentino si esibirà sia in veste di esecutore di brani, ma anche guidando la sua orchestra di trentacinque elementi che lo accompagnerà. Titolo della kermesse: “Hollymood”.