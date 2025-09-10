Francesco De Gregori alla Reggia di Caserta lunedì 15

- pubblicità -

Il film “FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN” di Stefano Pistolini (prodotto da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan), presentato in anteprima Fuori Concorso alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriverà nelle sale cinematografiche da domani, giovedì 11 settembre, al 17 settembre come evento speciale per Nexo Studios.

Le prevendite e l’elenco delle sale sono disponibili sul sito nexostudios.it.

Domenica 14 settembre al The Space Cinema Moderno a Roma (ore 19.30 – Sala 4) si terrà una proiezione speciale che si aprirà con il saluto in sala di FRANCESCO DE GREGORI e del regista STEFANO PISTOLINI.

Le prevendite per la proiezione sono aperte da oggi al seguente link: www

Online il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=w4FOGpBZyLc

“Francesco De Gregori. Nevergreen” racconta la residenza del novembre 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti nel corso di un mese durante i quali il cantautore ha proposto ogni sera, a un pubblico di sole 200 persone, una scaletta selezionata tra una settantina di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione – o addirittura le “perfette sconosciute”, le nevergreen, mai insignite del titolo di “evergreen”. Non l’ennesimo biopic celebrativo, non un rituale film-concerto, piuttosto un film immerso dentro la sua musica, capace di muoversi tra quelle canzoni, nella penombra del teatro, nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei. Sul palco la band di Francesco De Gregori. Con la partecipazione di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero.

Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Gabriele Immirzi e Ferdinando Salzano, “Francesco De Gregori. Nevergreen” è distribuito al cinema da Nexo Studios, in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, Radio Capital e MYmovies.

www.nexostudios.it/movie/francesco-de-gregori-nevergreen/

Il 19 settembre, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla pubblicazione, esce la riedizione di “Rimmel” (Sony Music), il quarto album in studio di FRANCESCO DE GREGORI, divenuto una pietra miliare.

Un viaggio sonoro rinnovato, che esalta ogni sfumatura dell’album originale uscito nel 1975 che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

La riedizione sarà disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani “Rimmel” e “Piccola Mela”.

Per la prima volta ci saranno i testi dei brani nella versione LP, un’occasione per approfondire un classico della musica italiana.

La riedizione è disponibile in pre-order: https://fdg.lnk.to/rimmel50

Francesco De Gregori festeggia il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel” con un tour che sta attraversando tutta Italia e che, nei prossimi giorni, arriverà anche alla Reggia di Caserta (15 settembre) e all’Arena di Verona (24 settembre).

“Rimmel” viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori che cambiano in ogni tappa, rendendo ogni appuntamento unico.

Francesco De Gregori è accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco.

Il pubblico ha l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Di seguito le prossime date estive di “RIMMEL 2025” (dopo quella di stasera, 10 settembre, al Teatro Antico di Taormina):

15 settembre in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta, in occasione di Un’Estate da Belvedere

24 settembre all’Arena di Verona

Il tour “RIMMEL 2025” riprenderà il 31 ottobre con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.