Gabriele Laura in concerto ai Giardini La Mortella

Agli Incontri Musicali di Primavera in calendario sabato 31 maggio e domenica 1 giugno sarà di scena il pianista siciliano Gabriele Laura.

Nato a Palermo nel 1999 Gabriele si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Scarlatti” proseguendo gli studi presso l’Accademia Internazionale di Imola. Attualmente si sta perfezionando con Benedetto Lupo presso l’Accademia di S. Cecilia a Roma.

Ha tenuto numerosi concerti per gli enti musicali più noti a livello internazionale ed è stato premiato in numerosi concorsi. Oltre all’attività solistica, Gabriele Laura svolge un’intensa attività cameristica con il fratello sassofonista Alessandro, esibendosi in luoghi di prestigio quali il Parco della Musica di Roma, l’Associaciò Musical Montserrat di Barcellona, la Mozarthaus di Vienna, la Royal Albert Hall di Londra.

Agli Incontri Musicali promossi dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella, il pianista eseguirà le variazioni op 21 di Johannes Brahms, intime e introspettive, poco conosciute dal grande pubblico e composte nel 1857 che mostrano un Brahms “attratto” dalle rigorose bellezze del classicismo.

L’appuntamento è alle ore 17.00 presso la Recital Hall.

Info e prenotazioni: lamortella.org

Apertura straordinaria per la Festa della Repubblica

I Giardini La Mortella accoglieranno i visitatori anche lunedi 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Il giardino sarà infatti regolarmente aperto dalle 9 alle 19.