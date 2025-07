Geolier, annunciate nuove date 2026, sold out quella di Napoli

- pubblicità -

Dopo aver trasformato finanche il cielo in un palco, con un volo tra la sua gente e un drone show senza precedenti per un artista in Italia, ieri sera, durante la seconda delle due date evento all’immenso Ippodromo di Agnano, Geolier ha regalato ai suoi fan un’altra grande emozione con un nuovo spettacolo di luci: a 8 ore dall’apertura delle prevendite la data del 26 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha registrato il sold out e raddoppia con un imperdibile appuntamento il 27 giugno 2026.

Tre primati e nessuna intenzione di fermarsi per il rapper reduce dalla doppietta che gli è valsa il raggiungimento di nuovi record. L’artista aggiunge oggi un nuovo live al “GEOLIER STADI 2026”, il suo primo tour negli stadi, che dopo San Siro a Milano, Olimpico a Roma e Franco Scoglio a Messina, terminerà nella sua città con un doppio speciale concerto.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – NUOVA DATA

Le prevendite saranno disponibili da oggi, domenica 27 luglio, alle ore 14.00 su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

In attesa dell’attesissimo debutto negli stadi nel 2026, l’estate del rapper napoletano prosegue in tutta Italia, fino alla chiusura sold out del 27 settembre all’Arena di Verona.

In occasione del grande concerto di Geolier, andato in scena venerdì 25 e sabato 26 luglio presso l’Ippodromo di Agnano, la celebre Pasticceria Poppella, guidata da Ciro Poppella insieme al figlio Salvatore, ha portato un tocco di dolce eccellenza napoletana nella terrazza VIP dell’evento.

Gli ospiti selezionati hanno potuto vivere un’esperienza esclusiva non solo musicale, ma anche gastronomica, grazie a un raffinato buffet firmato Poppella, curato nei minimi dettagli.

Oltre alle specialità dolci che hanno reso famosa la pasticceria in tutta Italia, il buffet ha offerto anche una selezione di prodotti salati tipici della tradizione napoletana, preparati con ingredienti di alta qualità e con la stessa attenzione che contraddistingue ogni creazione Poppella.

Tra le delizie dolci, immancabile il celebre Fiocco di Neve, simbolo di morbidezza e gusto inconfondibile.

“Essere presenti al concerto di Geolier, artista che incarna l’anima giovane e autentica di Napoli, è stato per noi un grande onore e un’emozione unica. Portare i nostri dolci in un evento così sentito dalla città rappresenta per noi un’ulteriore occasione per promuovere le eccellenze napoletane, dentro e fuori il laboratorio,”

ha dichiarato Ciro Poppella.

“Con mio figlio Salvatore condivido la stessa passione: offrire qualità, tradizione e un sorriso, sempre.”

La partecipazione di Poppella ha impreziosito le due serate, già cariche di emozioni e spettacolo, aggiungendo un tocco di dolcezza, raffinatezza e gusto autentico. Un’ulteriore conferma del legame profondo tra la pasticceria napoletana e il mondo della musica, dell’arte e della cultura partenopea.