Ghali a Baia Domizia riprogrammato il 22 agosto

- pubblicità -

Il concerto di GHALI all’Arena dei Pini di Baia Domizia (CE), originariamente previsto per sabato 26 luglio, è riprogrammato alla nuova data di venerdì 22 agosto , stessa venue.

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, senza necessità di sostituzione.

Chi desiderasse richiedere il rimborso potrà farlo: a partire da giovedì 24 luglio 2025 alle ore 10:00 e fino al 31 luglio 2025, sulle piattaforme di acquisto utilizzate. Per chi non avesse ricevuto comunicazione diretta, sarà possibile effettuare la richiesta di rimborso a partire da venerdì 26 luglio, sempre entro e non oltre il 31 luglio. Per maggiori informazioni www.vivoconcerti.com

L’estate a tutto live di Ghali farà tappa il 22 agosto a Baia Domizia con la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti che lo vedrà calcare i palchi delle rassegne musicali più importanti d’Italia per tradurre in musica ed energia live tutto il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche.

Dopo il successo del tour nei palasport dello scorso inverno, Ghali segna il suo ritorno live sulle note dei brani che lo hanno reso uno degli artisti più iconici della sua generazione, e del suo ultimo singolo Chill (Warner Music Italy), un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di “sto” la nuova stagione della leggerezza.

Ad accompagnare l’estate da “chill guy” dell’artista anche il video del brano: girato interamente in pellicola, il videoclip di Chill unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana.

Dopo Baia Domizia (CE), il SUMMER TOUR 2025 arriva alle battute finali con gli ultimi appuntamenti che traghetteranno l’artista milanese verso il GRAN TEATRO DI GHALI, lo speciale concerto-evento in programma il 20 settembre 2025 a Fiera Milano Live, celebrazione di un percorso artistico che ad oggi gli è valso 60 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro.