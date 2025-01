Gianna Nannini Live alla Reggia di Caserta il 17 settembre

- pubblicità -

Anche Gianna Nannini si esibirà alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, alla decima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”.

L’artista toscana arricchisce la sua estate in musica con due nuovi speciali rock show annunciati oggi. Gianna Nannini si esibirà, infatti, al Circo Massimo di Roma il 26 giugno e alla Reggia di Caserta il 17 settembre 2025.

Entrambi i nuovi appuntamenti si uniscono al grande progetto Sei nell’anima che, oltre al tour indoor tutto sold out concluso a dicembre e alla leg estiva Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, comprende l’album SEI NEL L’ANIMA (Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in prevendita dalle ore 16 di lunedì 20 gennaio su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.

Il concerto di Gianna Nannini a Caserta, prodotto da Friends & Partners, si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da BelvedeRE 2025” il festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione che anche quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio sono in programma eventi anche in Piazza Carlo di Borbone, a settembre, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta. Già annunciati i concerti di Anastacia (18 luglio) e Diodato (20 luglio), per Belvedere Session, mentre Tananai (13 settembre) e Francesco De Gregori (15 settembre) saranno tra i protagonisti di Reggia Session. Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con “La notte di certe notti“.