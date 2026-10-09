Giardini La Mortella, continuano gli incontri musicali

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I concerti degli Incontri Musicali autunnali in calendario sabato 10 e domenica11 ottobre presso i Giardini La Mortella vedranno protagonista una formazione cameristica inusuale, di particolare rarità, con il contrabbassista Levi Andreassen e il pianista Thomas Luke.

Il contrabbassista americano Levi Andreassen, solista e musicista da camera, è vincitore di numerosi concorsi internazionali e si è esibito con la London Mozart Players e la Young Musicians String Orchestra di Torino, presso la Wigmore Hall, l’Elgar Room della Royal Albert Hall e nell’ambito di festival e rassegne concertistiche collaborando con importanti gruppi cameristici nel Regno Unito e in Europa. Ha al suo attivo partecipazioni in programmi per la BBC Radio 3.

Thomas Luke, pianista, è attualmente è titolare di alcune prestigiose borse di studio, ha vinto il concorso BBC Young Musician nel 2020 e le sue esibizioni sono state trasmesse da radio e televisioni nazionali portandolo su palcoscenici di tutto il mondo. Quest’anno ha debuttato con un album di composizioni originali, “See Me Now”.

Levi e Thomas presenteranno al pubblico della Mortella un programma che li vedrà impegnati nella valorizzazione delle potenzialità solistiche e timbriche del contrabbasso, dal virtuosismo ottocentesco di Giovanni Bottesini alla letteratura del ‘900 e contemporanea.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org